Еще одна торпеда Путина летит на Молдову

В Молдове ожидают заседания Апелляционной палаты, на котором будет вынесено окончательное решение относительно приговора одному из ведущих пророссийских политиков - башкану Гагаузии Евгении Гуцул. Существует вероятность, что она окажется на свободе, а это неизбежно ударит по имиджу правящей партии. Одновременно Гуцул вместе со своей предшественницей Ириной Влах и рядом других политиков попала под санкции Канады. Однако с учетом крайне шаткой ситуации накануне выборов в молдавский парламент даже этот факт может принести им симпатии избирателей. Предположительно, Апелляционная палата назначит заседание по ходатайству адвокатов Евгении Гуцул в первых числах сентября, которая с 5 августа находится в тюрьме после вынесения приговора по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор». Два года назад эту партию власти Молдовы объявили вне закона. Созданный ее экс-председателем Иланом Шором блок «Победа» не был допущен как к президентской гонке в 2024 году, так и к парламентским выборам, назначенным на сентябрь 2024 года. Против целого ряда активистов и сторонников «группы Шора» были открыты уголовные дела. Сам лидер формирования шесть лет назад сбежал из страны, поскольку его ожидал крупный тюремный срок. В молдавском медийном и политическом поле пророссийского политика представляют главным врагом европейского курса и правящей партии.

Как Гуцул стала башканом Гагаузии В Гагаузии крайне настороженно воспринимают курс на вступление в ЕС, о чем красноречиво свидетельствуют результаты прошлогоднего референдума. Давнее противостояние между автономией и Кишиневом достигло пика после избрания башканом Евгении Гуцул в 2023 году: вопреки закону центральные власти не включили ее в состав правительства и отказываются признавать легитимность пребывания на должности. Мотивом служит принадлежность башкана политической группе беглого олигарха Илана Шора, которую президент Майя Санду и правящее большинство называют преступной группировкой. Именно бывшая партия Илана Шора и выдвинула Гуцул кандидатом на пост главы Гагаузии. За пределами региона она выглядела «темной лошадкой», и ее успех мог показаться неожиданным, но внутри автономии Евгению Гуцул знали, пусть и не повсеместно. Согласно опубликованным данным, дочь работящих сельских жителей закончила 9 классов в местной школе, а позже получила высшее юридическое образование по специальности «правоведение». Точная информация о ее учебных заведениях отсутствует, и некоторые источники предполагают, что она могла учиться в Москве или другом российском городе, но подтверждений этому нет. Гуцул начала профессиональную деятельность в юриспруденции, работая в местных консультациях. Вскоре она проявила интерес к политике и общественной деятельности, что привело ее к участию в региональных и национальных движениях. Ключевым этапом стало ее участие в политической жизни Гагаузии. В 2018 году она присоединилась к партии «Шор», созданной бизнесменом и политиком Иланом Шором. Эта партия позиционировала себя как новая сила, выступающая за реформы, борьбу с коррупцией и укрепление региональной автономии. В то время Гуцул участвовала в организации мероприятий, выступала на митингах и собраниях. В 2020 году Евгения Гуцул стала одним из активных деятелей в предвыборной кампании Шора на местных выборах, проявив себя как весьма харизматичный оратор. В дальнейшем она оставалась официально трудоустроенным работником аппарата этой партии.

Выборы башкана Гагаузии в 2023 году проходили в условиях острой конкуренции между различными политическими силами. Гуцул выступала как кандидат, ориентированный на сохранение автономии региона и сближение с Россией. Ее активно продвигали лидеры партии «Шор», за нее «агитировали» Филипп Киркоров и Стас Михайлов, что вкупе с мощной поддержкой Шора принесло Гуцул победу на выборах: во втором туре она набрала чуть более 52% голосов. Все это вызвало заведомо резкую реакцию центральных кругов власти в Кишиневе. За оглашением итогов последовали скандальные расследования нарушений на местах, но оспорить законность электорального процесса не удалось. Еще до избрания Гуцул партия «Шор» была объявлена в Молдове неконституционной. Депутаты от партии «Шор», избранные в парламент, сохранили мандаты. Связи с Кремлем и встреча с Путиным Несмотря на общеполитический контекст и запрет партии «Шор», Гуцул продолжала взаимодействовать с ее лидером и с Москвой. В 2024 году она участвовала в нескольких международных форумах и встречах, где выступала за развитие сотрудничества между Гагаузией и Россией. В том же году Гуцул подписала соглашение с российским «Промсвязьбанком» о внедрении карт «Мир» на территории Гагаузии, что стало одним из символов ее поддержки российской политики, а позже было расценено Кишиневом как попытка подкупа избирателей. В марте 2024 года на полях Всемирного фестиваля молодежи гагаузский лидер общалась с президентом РФ Владимиром Путиным. Месяцем позже в Москве она присутствовала на съезде молдавских политических сил, связанных с Шором, где было объявлено о создании политического блока «Победа». Гуцул избрали исполнительным секретарем национального политсовета «Победы».

Гуцул налаживала контакты с российскими политическими и бизнес-структурами. В 2024 году она участвовала в московском «Евразийском экономическом форуме», где выступила с речью и подписала меморандумы о сотрудничестве с несколькими российскими регионами. Также были встречи с представителями российских бизнес-ассоциаций, в рамках которых Гуцул получила обещания о выделении инвестиций в развитие сельского хозяйства и инфраструктуры Гагаузии. Она пыталась внедрить российские технологии в социальную сферу, подписав соглашение с российским разработчиком программного обеспечения. Разумеется, такая деятельность вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию, тем более что в Молдове поддержка России свойственна лишь маргинальным политикам, наподобие Шора. Собственно, лишь они и выражали симпатии Евгении Гуцул. «Внепартийные» сторонники в Гагаузии воспринимали ее, скорее, как защитницу интересов автономии на фоне конфликта с Кишиневом. Центральная власть и большинство оппозиционных сил видели в Гуцул угрозу национальной безопасности и суверенитету Молдовы. Особую актуальность данный аспект приобрел в рамках прошлогодней президентской кампании, едва не приведшей к поражению проевропейского президента Майи Санду, и в преддверии нынешних выборов в парламент 28 сентября. Правящее большинство остро ставит вопрос о гибридном вмешательстве Москвы в электоральные процессы, включая массовый подкуп избирателей, а Евгения Гуцул, будучи легитимным, хотя и спорным административным лидером, ставит под удар государственную политику. Картину дополняет ее тесная связь с «кремлевским агентом» Иланом Шором, которого Кишинев позиционирует как официальное «средоточие зла». Уголовное дело против Гуцул Если отбросить лукавство, то утверждать, что правящее большинство во главе с президентом Молдовы не приложило руку к инициации уголовного преследования активистов и сторонников закрытой партии «Шор», было бы невозможно. При этом ранее спикер Народного собрания Гагаузии (регионального парламента – НСГ) Дмитрий Константинов рассказывал прессе о настойчивых призывах из Кишинева отправить Евгению Гуцул в отставку. Однако, как показывает мировая практика, крупные процессы в отношении авторитетных деятелей практически невозможны без политической воли властей либо оппозиции. Что касается Гуцул, то дело, по которому ей вынесли приговор, напрямую связано с расследованиями деятельности партии «Шор». Обвинения касались предполагаемого финансирования протестных акций со стороны иностранных или внутренних источников, которые, по мнению следствия, могли иметь политические мотивы. Прокуроры утверждали, что некоторые организации и частные лица, участвующие в митингах, получали деньги или ресурсы для организации массовых мероприятий. Речь шла о подстрекательстве к массовому неповиновению, нарушению общественного порядка и попытках оказать давление на судебную систему.

В итоге 5 августа районный суд Кишинева приговорил башкана Гагаузии к 7 годам лишения свободы и выплате государству 40 млн леев (около 2 млн евро). В отношении Евгении Гуцул открыто еще два уголовных дела. В целом обвинения сводятся к следующим пунктам: коррупция и злоупотребление служебным положением, мошенничество в особо крупных размерах, незаконное вмешательство в деятельность государственных органов, отмывание денежных средств. Тюрьма, протесты и давление на судей После суда Евгения Гуцул, простившись с мужем и младшим сыном, отправилась к месту временного содержания под стражей – тюрьму №13 в центре молдавской столицы. Это место славится не только легендарным прошлым (например, в начале века оттуда сбежал знаменитый герой Гражданской войны Григорий Котовский), но и специфическим настоящим. Условия содержания не раз были признаны бесчеловечными и обеспечили его заключенным победы с крупными компенсациями при обращении в Евросуд. Глава гагаузской автономии остается в СИЗО до решения Апелляционной палаты. В первые дни после ареста соблюдались строгие меры безопасности, были ограничены контакты с внешним миром и доступ к адвокатам, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций. В дальнейшем защитники Гуцул получили возможность посетить ее. Одновременно вблизи тюрьмы протестовали и проводили пикеты сторонники башкана. Собственно, акции в ее поддержку проходили на протяжении всего судебного процесса, как и в случаях с другими активистами группы Шора. В течение августа протестующие регулярно перекрывали соседние с изолятором улицы. Манифестации проходили и в других городах и регионах страны. Некоторые из них превращались в массовые митинги с участием тысяч человек. Власти реагировали на протесты сдержанно, но с явной осторожностью. Были предприняты меры по обеспечению общественного порядка, в том числе усиление контроля за массовыми мероприятиями. В некоторых случаях правоохранительные органы задерживали отдельных участников за нарушение порядка или неподчинение требованиям. Помимо единичных случаев все заканчивалось без эксцессов. Эти акции, конечно, усилили давление на госструктуры, демонстрируя несогласие большей части общественности с обвинениями и арестом оппозиционной фигуры. Все это становится предметом обсуждений в обществе и способствовало росту популярности оппонентов правящей партии.

Одновременно было официально заявлено, в том числе и полицией Молдовы, что на судей и прокуроров, связанных с делом Гуцул, оказывалось давление, вплоть до угрозы безопасности или даже жизни. Интересно отметить, что Евгения Гуцул проживала до ареста в одном доме с вынесшей ей приговор Анной Кучереску. Некоторые активисты и правозащитники выступили с требованием провести проверку на предмет возможных конфликтов интересов и обеспечить независимость служителей закона. Полиция и правоохранительные органы в ответ на ситуацию приняли ряд мер для обеспечения безопасности судей, прокуроров и участников процесса. Были усилены охранные мероприятия в судах, а также организованы дополнительные патрули и контрольные посты вблизи судебных учреждений. Рассматривается возможность создания специальной судебной полиции. Башкану могут подарить свободу дети Обвинительный приговор вызвал широкий резонанс. Внутри страны сторонники Гуцул заявили о политическом преследовании и нарушениях прав человека, а противники приветствовали решение суда как справедливое. Госдепартамент США и международные организации, такие как Amnesty International и Transparency International, выразили озабоченность по поводу возможных нарушений прав обвиняемой и призвали к объективному расследованию. В Евросоюзе напомнили о соблюдении прав человека и прозрачности судебного процесса. Народное собрание Гагаузии (НСГ) выступило с официальной позицией по делу башкана. В специальном заявлении депутаты выразили поддержку Евгении Гуцул, подчеркнув, что ее права должны быть защищены. Градус критики был крайне высок. Тем не менее в Гагаузии не все столь безоговорочно выступают в защиту башкана. Так, депутат НСГ Александр Тарнавский назвал совместный документ коллег противоречащим Конституции Молдовы. Позже он написал в своем блоге, что первые два года из четырехлетнего мандата башкана Евгении Гуцул были «трагичными для развития автономии», которая оказалась «в административной, дипломатической и инвестиционной изоляции».

Арест Евгении Гуцул стал первым случаем в истории Гагаузии, когда ее действующий руководитель находится в тюрьме, и теперь всех занимает вопрос о дальнейших процедурах. Закон об особом правовом статусе автономии гласит, что если башкан будет признана виновной, то назначаются досрочные выборы в трехмесячный срок. Но, как пояснил упомянутый депутат Тарнавский, есть лишь решение первой инстанции, за ним следует апелляция и только подтверждение приговора в суде высшей инстанции приведет к досрочным выборам. Пока регионом руководит первый заместитель Гуцул, а в ближайшее время гагаузским жителям предстоит выбирать своих представителей в НСГ. Что касается Апелляционной палаты, то даже в случае сохранения статуса осужденной, у Евгении Гуцул имеется шанс оказаться на свободе. Хотя многие эксперты отвергли такую возможность вследствие тяжести вменяемых деяний, на лазейку указал бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе. У 39-летней Гуцул двое маленьких сыновей, младшему – 3 года, и у мальчика есть проблемы со здоровьем. «У нее двое детей. Уголовный кодекс РМ предусматривает освобождение от уголовного наказания в случае, если у женщины есть двое детей в возрасте до восьми лет. В таком случае она освобождается от наказания и переходит под надзор службы пробации. Скорее всего, Апелляционная палата именно так и поступит», — сказал один из самых уважаемых юристов Молдовы в эфире местных СМИ. А еще даже самое благоприятное судебное решение не исключает права Евгении Гуцул обратить в Европейский суд, где, если верить словам ее адвокатов о несостыковках в деле, косвенных доказательствах, нарушениях и бесчеловечном содержании, вероятность выигрыша весьма высока. В августе стало известно, что к команде защиты примкнули юристы из Франции. Гуцул – звезда оппозиции перед выборами в парламент Скандальный процесс над башканом Гагаузии может ощутимо повлиять на расстановку сил перед парламентскими выборами в Молдове в конце сентября. Для партии власти PAS, которая вознесла на щиты реформу юстиции и борьбу с коррупцией, проведенных без участия других политических сил, приговор пророссийскому чиновнику такого уровня – безусловная победа. Плюс противодействие подкупу избирателей и вмешательству России стало мощным козырем в агитационном портфеле PAS, а тут дело касается именно политических финансовых коллизий. В качестве бонуса стоит упомянуть весьма прозрачное предупреждение желающим продать голоса.