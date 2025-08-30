USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

В Украине заработали тайные заводы

18:10

Немецкая компания Quantum Systems запустила в Украине секретные заводы по производству разведывательных дронов Vector. Ежемесячно выпускают около 80 беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом и сенсорами для обнаружения артиллерии.

Об этом сообщает Politico.

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems запустил в Украине сеть секретных заводов, где изготавливают разведывательные дроны Vector.

Управляющий директор Quantum Systems Ukraine, на мероприятии по испытанию дронов, проходившем на этой неделе на западе Украины Александр Бережной заявил, что их компания является образцом для подражания того, как это делать.

"Мы все являемся образцами для обеих сторон, потому что, хотя все начинают говорить о совместных предприятиях, возможность производить здесь и там, мы делаем это уже годами", - подчеркнул он.

За три года полномасштабной войны компания открыла ряд цехов в разных регионах Украины, параллельно развивая производство в Германии, США и Австралии.

На сегодня в Украине выпускают около 80 дронов в месяц, тогда как в Германии - около 120.

Vector - один из первых беспилотников, которые Украина получила в 2022 году. Новая версия оснащена искусственным интеллектом и акустическим датчиком WASP, что позволяет определять артиллерию врага по звуку с большого расстояния. Дроны уже проходят испытания совместно с украинским ракетно-артиллерийским командованием.

Представители компании говорят, что именно война в Украине стала главным полигоном для развития дроновых технологий.

"Все развитие индустрии дронов происходит в Донбассе, а не в Кремниевой долине", - отметил директор по развитию бизнеса Quantum Маттиас Лена.

В то же время производство в Украине связано с рисками, ведь российские ракеты регулярно пытаются ударить по оборонным предприятиям. Поэтому Quantum рассредоточивает свои мощности по стране и тесно сотрудничает с европейскими заводами.

