Трамп впервые появился на публике после слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп утром в субботу был замечен на Южной лужайке Белого дома вместе с внучкой Кай. Они направлялись в Trump National Golf Club в Стерлинге, штат Вирджиния.

Оба были одеты для утренней игры в гольф: Дональд Трамп — в кепке с надписью MAGA и поло, Кай — в черной футболке с длинными рукавами и соответствующей кепке.

Фотограф AFP Эндрю Кабальеро-Рейнольдс запечатлел момент, когда президент и его внучка садились в кортеж на Южной лужайке Белого дома. Снимок, опубликованный агентством, стал первым подтвержденным фото Дональда Трампа после слухов о его «смерти», которые накануне активно распространялись в соцсетях.