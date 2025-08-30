USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Трамп впервые появился на публике после слухов о его смерти

фото; обновлено 18:48
18:48 3029

Президент США Дональд Трамп утром в субботу был замечен на Южной лужайке Белого дома вместе с внучкой Кай. Они направлялись в Trump National Golf Club в Стерлинге, штат Вирджиния.

Оба были одеты для утренней игры в гольф: Дональд Трамп — в кепке с надписью MAGA и поло, Кай — в черной футболке с длинными рукавами и соответствующей кепке.

Фотограф AFP Эндрю Кабальеро-Рейнольдс запечатлел момент, когда президент и его внучка садились в кортеж на Южной лужайке Белого дома. Снимок, опубликованный агентством, стал первым подтвержденным фото Дональда Трампа после слухов о его «смерти», которые накануне активно распространялись в соцсетях.

***.18:21

В социальных сетях США распространились слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Поводом стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что готов занять пост президента в случае непредвиденных обстоятельств, сообщает CNBC TV18.

Кроме того, отсутствие Дональда Трампа на публике с 26 августа вызвало обеспокоенность, особенно учитывая, что такие долгие паузы нехарактерны для него.

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию, отмечая отсутствие официальных мероприятий с участием президента и рост запросов вроде Trump is Dead и Where is Trump. «Если Трамп исчез - это конец политической эпохи», — пишут комментаторы.

Сторонники теорий заговора указывают на так называемый «индекс пиццы» Пентагона, якобы сигнализирующий о чрезвычайных событиях, а также на недавний синяк на руке Дональда Трампа, который в интернете сравнивают с пятном на руке королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти.

«Индекс пиццы» — термин, используемый в конспирологических кругах для обозначения неофициального, якобы скрытого способа сигнализации о чрезвычайных событиях в США, особенно в контексте высших эшелонов власти.

