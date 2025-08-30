Трамп впервые появился на публике после слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп утром в субботу был замечен на Южной лужайке Белого дома вместе с внучкой Кай. Они направлялись в Trump National Golf Club в Стерлинге, штат Вирджиния.
Оба были одеты для утренней игры в гольф: Дональд Трамп — в кепке с надписью MAGA и поло, Кай — в черной футболке с длинными рукавами и соответствующей кепке.
Фотограф AFP Эндрю Кабальеро-Рейнольдс запечатлел момент, когда президент и его внучка садились в кортеж на Южной лужайке Белого дома. Снимок, опубликованный агентством, стал первым подтвержденным фото Дональда Трампа после слухов о его «смерти», которые накануне активно распространялись в соцсетях.
В социальных сетях США распространились слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Поводом стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что готов занять пост президента в случае непредвиденных обстоятельств, сообщает CNBC TV18.
Кроме того, отсутствие Дональда Трампа на публике с 26 августа вызвало обеспокоенность, особенно учитывая, что такие долгие паузы нехарактерны для него.
Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию, отмечая отсутствие официальных мероприятий с участием президента и рост запросов вроде Trump is Dead и Where is Trump. «Если Трамп исчез - это конец политической эпохи», — пишут комментаторы.
Сторонники теорий заговора указывают на так называемый «индекс пиццы» Пентагона, якобы сигнализирующий о чрезвычайных событиях, а также на недавний синяк на руке Дональда Трампа, который в интернете сравнивают с пятном на руке королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти.
«Индекс пиццы» — термин, используемый в конспирологических кругах для обозначения неофициального, якобы скрытого способа сигнализации о чрезвычайных событиях в США, особенно в контексте высших эшелонов власти.