Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий объединенной группировкой войск в Украине, заявил, что за последние шесть месяцев, с марта 2025 года, российская армия захватила 149 населенных пунктов и более 3,5 тыс. квадратных километров территории Украины.

По его словам, к осени российские войска установили контроль над 99,7% территории аннексированной Луганской области (осталось менее 60 кв. км), 79% Донецкой, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Герасимов также сообщил о создании так называемой «зоны безопасности» вдоль границы. В частности, в Сумской области, по его утверждению, российские войска контролируют 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов, а в Днепропетровской области — еще семь населенных пунктов. В Харьковской области, отметил он, российская армия «практически полностью блокировала» город Купянск.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская военная кампания в Украине будет продолжена.

Начальник Генштаба отдельно рассказал о российском ударе по Киеву 28 августа, в результате которого был разрушен пятиэтажный жилой дом и погибли более 20 мирных жителей.

По его словам, в результате атаки были поражены предприятия оборонной промышленности Украины и авиабазы в Староконстантинове, Василькове и Коломые. Одновременно украинские власти сообщали, что в тот день в Киеве был разрушен жилой дом и погибли более 20 мирных жителей.

