Зеленский: окончание войны должно начаться с прекращения огня

Окончание войны должно начаться с безусловного прекращения огня, и эта позиция поддерживается всеми. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, стороны скоординировали позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. «Прекращение войны должно начаться с полной тишины и прекращения огня. Индия готова приложить усилия и донести этот сигнал до России и других участников саммита», — отметил Зеленский.

Также обсуждались двусторонние отношения, подготовка к обмену визитами и заседанию межправительственной комиссии.