Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Зеленский: окончание войны должно начаться с прекращения огня

18:59 535

Окончание войны должно начаться с безусловного прекращения огня, и эта позиция поддерживается всеми. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, стороны скоординировали позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. «Прекращение войны должно начаться с полной тишины и прекращения огня. Индия готова приложить усилия и донести этот сигнал до России и других участников саммита», — отметил Зеленский.

Также обсуждались двусторонние отношения, подготовка к обмену визитами и заседанию межправительственной комиссии.

Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
21:20 289
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
20:41 933
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
16:13 6053
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
20:23 1503
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 3516
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
19:26 1181
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады обновлено 17:58; видео
17:58 8427
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать обновлено 20:24
20:24 1616
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
18:32 2643
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 3770
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 8658

