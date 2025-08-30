USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Каллас: ЕС критически не хватает средств для финансирования Украины

Страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов.

Об этом заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Да, это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность: Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию активов", - сказала она, подчеркнув, что для присвоения российских суверенных активов "необходимо единогласное решение", которого пока нет.

Каллас, которая активно поддерживает идею об экспроприации активов, также заявила, что многие страны ЕС пообещали "разделить риски" с Бельгией, в юрисдикции которой (на площадке Euroclear) блокированы €210 млрд - практически все замороженные в ЕС активы РФ.

Бельгия опасается, что как только активы России будут незаконно экспроприированы, Москва немедленно инициирует серию ответных судебных исков в странах мира, неподконтрольных Западу. В этом случае именно зарубежные бельгийские активы будут изыматься Россией в первую очередь, поскольку юридически российские активы будут украдены на территории Бельгии и по решению бельгийских властей.

Каллас не пояснила, как именно страны ЕС намерены разделить с Бельгией этот риск.

Правительство Бельгии, несмотря на свою жесткую антироссийскую позицию, выступает категорически против присвоения активов и за сохранение их в замороженном состоянии неограниченное количество времени.

