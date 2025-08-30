Моди разозлил намек Трампа на премию мира

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели следует выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира. Это вызвало недовольство индийского премьера, пишет газета The New York Times (NYT).

По сведениям издания, беседуя с Моди 17 июня, Трамп сказал, что Пакистан планирует номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Это был "не особо тонкий намек" на то, что Моди надо поступить аналогичным образом, убеждены источники газеты. Индийского премьера рассердили слова Трампа, он заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило их отношения, отмечает The New York Times.

Давление на двусторонние отношения, как указывает газета, также оказывают введенные американской администрацией высокие пошлины на импорт из Индии, резкие заявления чиновников США, миграционная политика Вашингтона и ужесточение требований к выдаче студенческих виз, поскольку каждый четвертый иностранный студент в США является выходцем из Индии.

После 17 июня личных контактов Моди и Трампа не было. Индийский лидер отклонил приглашение президента США посетить Вашингтон после саммита Группы семи в Канаде. Трамп несколько раз пытался поговорить с Моди по телефону, но премьер-министр отказывался от всех предложений. Визит Трампа в Нью-Дели для участия во встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Индию, Австралию, США и Японию) также едва ли состоится. По словам источников The New York Times, американский лидер отказался от планов посетить Индию этой осенью.

Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
21:20 302
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
20:41 941
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
16:13 6056
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
20:23 1512
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 3517
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
19:26 1188
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады обновлено 17:58; видео
17:58 8433
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать обновлено 20:24
20:24 1627
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
18:32 2646
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 3773
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 8659
