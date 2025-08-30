Моди разозлил намек Трампа на премию мира

По сведениям издания, беседуя с Моди 17 июня, Трамп сказал, что Пакистан планирует номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Это был "не особо тонкий намек" на то, что Моди надо поступить аналогичным образом, убеждены источники газеты. Индийского премьера рассердили слова Трампа, он заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило их отношения, отмечает The New York Times.

Давление на двусторонние отношения, как указывает газета, также оказывают введенные американской администрацией высокие пошлины на импорт из Индии, резкие заявления чиновников США, миграционная политика Вашингтона и ужесточение требований к выдаче студенческих виз, поскольку каждый четвертый иностранный студент в США является выходцем из Индии.

После 17 июня личных контактов Моди и Трампа не было. Индийский лидер отклонил приглашение президента США посетить Вашингтон после саммита Группы семи в Канаде. Трамп несколько раз пытался поговорить с Моди по телефону, но премьер-министр отказывался от всех предложений. Визит Трампа в Нью-Дели для участия во встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Индию, Австралию, США и Японию) также едва ли состоится. По словам источников The New York Times, американский лидер отказался от планов посетить Индию этой осенью.