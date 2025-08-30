Израиль попытался ликвидировать боевика ХАМАС в Газе

Армия Израиля предприняла попытку ликвидировать в Газе представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейду, сообщают израильские СМИ.
Израильские силы нанесли удар по высокопоставленному боевику в городе Газа, подтвердили ЦАХАЛ и ШАБАК в совместном заявлении в субботу.
Целью атаки был Абу Убейда. Официальные лица Израиля сообщили The Jerusalem Post, что надеются на его ликвидацию, однако подтверждения его смерти пока нет.
*** 20:35
Израильские самолеты нанесли удары по району Аль-Насер к западу от города Газа, сообщают местные СМИ.
По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли два высокопоставленных чиновника правительства йеменских хуситов.
