USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Израиль попытался ликвидировать боевика ХАМАС в Газе

видео; обновлено 21:59
30 августа 2025, 21:59 1164

Армия Израиля предприняла попытку ликвидировать в Газе представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейду, сообщают израильские СМИ.

Израильские силы нанесли удар по высокопоставленному боевику в городе Газа, подтвердили ЦАХАЛ и ШАБАК в совместном заявлении в субботу.

Целью атаки был Абу Убейда. Официальные лица Израиля сообщили The Jerusalem Post, что надеются на его ликвидацию, однако подтверждения его смерти пока нет.

*** 20:35

Израильские самолеты нанесли удары по району Аль-Насер к западу от города Газа, сообщают местные СМИ.

По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли два высокопоставленных чиновника правительства йеменских хуситов.

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 193
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 2080
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11122
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 5881
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 1862
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема
30 августа 2025, 20:54 3414
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
30 августа 2025, 22:15 1261
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
30 августа 2025, 21:20 3596
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3148
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
30 августа 2025, 16:13 7477
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
30 августа 2025, 20:23 4093

ЭТО ВАЖНО

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 193
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 2080
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11122
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 5881
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 1862
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема
30 августа 2025, 20:54 3414
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
30 августа 2025, 22:15 1261
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
30 августа 2025, 21:20 3596
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3148
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
30 августа 2025, 16:13 7477
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
30 августа 2025, 20:23 4093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться