Всех «упоротых» Россия не перестреляет

Убийство Андрея Парубия – из ряда вон выходящая история даже по меркам идущей беспрецедентной войны. В Украине не было заказных убийств политиков такого уровня. Безусловно, нужно сразу отметить, что период пребывания Парубия на высоких государственных должностях остался в прошлом. Сейчас он был рядовым депутатом партийной фракции «Европейская Солидарность» в Верховной раде, наряду с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. А до этого занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (2014 год), первого заместителя главы Верховной рады и сам был спикером украинского парламента – с 2014 по 2019 год, в президентство Порошенко.

К моменту гибели в свои 54 года Андрей Парубий уже давно перестал играть важную роль в украинской политике, но пользовался большим уважением среди всех политических сил. Ему отдавали должное из-за его роли в исторических событиях, прежде всего коменданта Майдана и командира отрядов самообороны периода «революции достоинства» 2013-2014 годов, а также одного из руководителей страны первого этапа войны с Россией, которая началась сразу после победы протестующих в феврале 2014 года. Именно отряды «Самообороны Майдана» стали костяком для Национальной гвардии Украины и добровольческих батальонов, сыгравших большую роль в отпоре агрессору. По всей видимости, основная версия гибели Андрея Парубия состоит в том, что для Кремля он являлся символом украинского сопротивления, образцовым украинским националистом, и в рамках большого замысла денационализации Украины должен был быть «нейтрализован». Парубий действительно был образцовым украинским националистом, в молодые годы одним из основателей националистической партии «Свобода» и активным организатором лагерей военной подготовки радикальной украинской молодежи. Позже он перешел на более умеренные, государственнические позиции, не отказываясь от национальной идеи, а продвигая ее с помощью государственных институтов. В отличие от многих политиков, он остался идеалистом и бессребреником, что также способствовало большому уважению к его фигуре. Так что даже мысль, что в заказном убийстве могли быть мотивы бизнес-разногласий, в случае с Парубием нерелевантна, он вообще был не про деньги.