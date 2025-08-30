Всех «упоротых» Россия не перестреляет

Убийство Андрея Парубия – из ряда вон выходящая история даже по меркам идущей беспрецедентной войны. В Украине не было заказных убийств политиков такого уровня.
Безусловно, нужно сразу отметить, что период пребывания Парубия на высоких государственных должностях остался в прошлом. Сейчас он был рядовым депутатом партийной фракции «Европейская Солидарность» в Верховной раде, наряду с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. А до этого занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (2014 год), первого заместителя главы Верховной рады и сам был спикером украинского парламента – с 2014 по 2019 год, в президентство Порошенко.
К моменту гибели в свои 54 года Андрей Парубий уже давно перестал играть важную роль в украинской политике, но пользовался большим уважением среди всех политических сил. Ему отдавали должное из-за его роли в исторических событиях, прежде всего коменданта Майдана и командира отрядов самообороны периода «революции достоинства» 2013-2014 годов, а также одного из руководителей страны первого этапа войны с Россией, которая началась сразу после победы протестующих в феврале 2014 года. Именно отряды «Самообороны Майдана» стали костяком для Национальной гвардии Украины и добровольческих батальонов, сыгравших большую роль в отпоре агрессору.
По всей видимости, основная версия гибели Андрея Парубия состоит в том, что для Кремля он являлся символом украинского сопротивления, образцовым украинским националистом, и в рамках большого замысла денационализации Украины должен был быть «нейтрализован».
Парубий действительно был образцовым украинским националистом, в молодые годы одним из основателей националистической партии «Свобода» и активным организатором лагерей военной подготовки радикальной украинской молодежи. Позже он перешел на более умеренные, государственнические позиции, не отказываясь от национальной идеи, а продвигая ее с помощью государственных институтов. В отличие от многих политиков, он остался идеалистом и бессребреником, что также способствовало большому уважению к его фигуре. Так что даже мысль, что в заказном убийстве могли быть мотивы бизнес-разногласий, в случае с Парубием нерелевантна, он вообще был не про деньги.
Кстати, на Андрея Парубия уже совершалось покушение: когда Парубий был в должности заместителя спикера Верховной рады, вечером 24 декабря 2014 года в группу людей, в которой он находился у входа в отель, где проживают народные депутаты Украины, была брошена граната. Если бы она не закатилась под стоявшую рядом машину, кто знает, какие были бы последствия. Как выявило расследование, заказ на замспикера поступил из Кремля, организацией занимались бывшие руководители силовых структур времен Януковича, а непосредственным исполнителем выступил российский гражданин. Тогда не вышло, через десять с лишним лет – удалось.
Только вот за прошедшие с 2014 года, а особенно с 2022 года, число «упоротых» националистов в Украине усилиями России выросло тысячекратно. Не все из них так идеологически подкованы, как был подкован Андрей Парубий, хотя и таких стало намного больше, и не всем непременно мил Степан Бандера, кому-то и не мил вовсе. А за Украину – умрут. И умирают.
Многие погибли, в числе первых отправившись на фронт как в 2014 году, так и в 2022-м. Но если во время «революции достоинства» лозунги украинских националистов времен борьбы за независимость - «Слава Украине!» - «Героям слава!», «Слава нації!» - «Смерть ворогам!» - звучали еще довольно непривычно, то теперь это основа, на которой стоит и который год дерется за свое существование Украина. Всех не перестрелять, хотя Россия продолжает стараться.