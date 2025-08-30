USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Новость дня
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Массовые протесты в Индонезии: Субианто отменил поездку в Китай

видео
20:55 318

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране. Об этом 30 августа сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на канцелярию индонезийского лидера.

Отмечается, что соответствующее решение было принято «из-за внутренней ситуации» в Индонезии. В Китае президент Индонезии должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Акции начались с протестов представителей профсоюзов, выступавших против привилегий и завышенных зарплат депутатов. Затем волну беспорядков вызвала смерть водителя мототакси, погибшего под колесами бронемашины полиции во время одной из демонстраций.

В трех провинциях протестующие сожгли правительственные здания. Силовики применяют против участников водометы и слезоточивый газ.

Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
21:20 311
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
20:41 943
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
16:13 6058
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
20:23 1519
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 3517
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
19:26 1190
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады обновлено 17:58; видео
17:58 8438
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать обновлено 20:24
20:24 1633
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
18:32 2647
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 3775
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 8662

ЭТО ВАЖНО

Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
21:20 311
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
20:41 943
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
16:13 6058
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
20:23 1519
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 3517
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
Спецпредставитель ЕС прибыла в Нахчыван
19:26 1190
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной рады обновлено 17:58; видео
17:58 8438
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать
Трамп о поддержке Украины: самолет будет периодически подлетать обновлено 20:24
20:24 1633
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
Российский Генштаб сообщил о блокаде Купянска
18:32 2647
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 3775
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 8662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться