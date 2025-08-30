Массовые протесты в Индонезии: Субианто отменил поездку в Китай

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране. Об этом 30 августа сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на канцелярию индонезийского лидера.

Отмечается, что соответствующее решение было принято «из-за внутренней ситуации» в Индонезии. В Китае президент Индонезии должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Акции начались с протестов представителей профсоюзов, выступавших против привилегий и завышенных зарплат депутатов. Затем волну беспорядков вызвала смерть водителя мототакси, погибшего под колесами бронемашины полиции во время одной из демонстраций.

В трех провинциях протестующие сожгли правительственные здания. Силовики применяют против участников водометы и слезоточивый газ.