Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно

России и Азербайджану как близким соседям следует сосредоточить усилия на поиске позитивных аспектов в двусторонних отношениях и возобновлении культурного диалога. Такое мнение в беседе с российскими журналистами выразил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с визитом в Японии.

Журналисты спросили Швыдкого, считает ли он, что в российско-азербайджанских культурных связях наступила пауза, и попросили прокомментировать появившуюся ранее информацию о том, что Баку якобы не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025". В ответ Швыдкой выразил мнение, что "любое решение такого рода - это вопрос внутренней политики любой страны".

"Мы никогда не забываем, что страны нового зарубежья, которые существуют 35 лет после распада СССР, - это самостоятельные государства, у них собственная культурная политика. Мы это видим. Как мы хотим, чтобы нашу культурную политику уважали, так мы уважаем ту культурную политику, которая проводится в этих странах. Мне кажется, что вообще такой накал взаимных претензий стоит поубавить несколько, - отметил он. - Если мы действительно думаем о диалоге, то нужно искать позитивное, а не акцентировать внимание только на негативном".

"Понятно, что есть проблемы, связанные с судьбой российских граждан. Понятно совершенно, что Азербайджан по-прежнему занимает свою позицию по инциденту с самолетом, но тем не менее, как мне представляется, мы все-таки живем в мире, где есть еще и взаимные интересы, не зависящие от текущего момента, даже сложностей текущего момента. Потому что география - это судьба, мы соседи, как бы ни развивались политические события. У нас нет другого глобуса", - отметил он, выразив мнение, что культурный диалог между двумя государствами будет возобновлен и будет проходить.