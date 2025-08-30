USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Гасанов на церемонии выпуска в турецких военных училищах

30 августа 2025, 21:49 801

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 30 августа прибыл с рабочим визитом в Турцию по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Как сообщили в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, в рамках визита министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище Сухопутных войск, Военно-морском училище и в Военном летном училище Национального университета обороны Турции.

Выступивший на церемониях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников.

Дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим высшие военные учебные заведения Турции, вручил министр обороны Азербайджана.

В заключение выпускники под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем перед трибуной.

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 193
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 2083
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11123
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 5882
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 1862
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема
30 августа 2025, 20:54 3415
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
30 августа 2025, 22:15 1263
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
30 августа 2025, 21:20 3598
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3148
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
30 августа 2025, 16:13 7478
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
30 августа 2025, 20:23 4093

