Премьер-лига: «Зиря» и «Араз-Нахчыван» победили и лидируют

Отдел спорта
30 августа 2025, 22:37 521

Сегодня двумя матчами продолжился 3-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Зиря» на своем поле разгромила «Кяпяз» - 5:0. Команда Рашада Садыхова с 7 очками лидирует в чемпионате, опережая «Сумгаит» и «Араз-Нахчыван» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Нахчыванцы, которые, как и «Зиря», представляли Азербайджан в Лиге конференций, на домашней «Лив Бона Деа Арене» в Мардакянах со счетом 2:1 победили «Габалу» и поднялись на 3-е место.

3-й тур стартовал вчера матчами «Сумгаит» - «Шамахы (1:1) и «Нефтчи» - «Туран-Товуз» (1:2).

Тур завершится завтра играми «Карван-Евлах» - «Карабах» (17:00) и «Сабах» - «Имишли» (19:30).

«Карабах», пробившийся в минувшую среду в основную стадию Лиги чемпионов, пока провел в чемпионате лишь одну игру, в которой резервным составом уступил «Сумгаиту» (0:1). Игра агдамцев с «Сабахом» была перенесена.

