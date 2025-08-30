USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Генсек Совета Европы госпитализирован

30 августа 2025, 23:59 490

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован, его участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

"Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но как предупредительная мера он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней", - сказано в релизе.

Отмечается, что его участие в Бледском стратегическом форуме (Блед - город в северо-западной части Словении - ред.) отменили, о чем уведомили словенские власти.

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 199
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 2089
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11124
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 5884
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 1862
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема
30 августа 2025, 20:54 3421
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
30 августа 2025, 22:15 1265
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
30 августа 2025, 21:20 3600
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3148
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
30 августа 2025, 16:13 7479
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
30 августа 2025, 20:23 4096

