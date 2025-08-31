USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС

00:19 199

Израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности ЦАХАЛ сообщают об уничтожении спикера ХАМАС Абу Убейды в результате авиаудара по Газе.

Абу Убейда (настоящее имя — Худайфа Самир Абдалла аль-Кахлут) является представителем военного крыла ХАМАС и выступает от имени группировки. В публичных заявлениях он всегда появляется в маске и является символической фигурой в Газе.

«Мы осторожно оцениваем, что направление событий положительное», — сообщил один источник ресурсу Channel 12. Другой источник для общественного вещателя Kan отметил, что результаты удара «выглядят положительно».

Позже, израильские СМИ также сообщили о гибели жены и ребенка Абу Убейды, однако сама попытка его ликвидации, по имеющейся информации, скорее всего, не увенчалась успехом.

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 200
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 2090
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11125
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 5885
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 1863
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема
30 августа 2025, 20:54 3421
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
30 августа 2025, 22:15 1266
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
30 августа 2025, 21:20 3600
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3149
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
30 августа 2025, 16:13 7479
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
30 августа 2025, 20:23 4096

ЭТО ВАЖНО

Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 200
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 2090
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11125
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 5885
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 1863
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема
30 августа 2025, 20:54 3421
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
ЕС назначил нового посла в Азербайджан
30 августа 2025, 22:15 1266
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
Швыдкой России и Азербайджану: Ребята, давайте жить дружно
30 августа 2025, 21:20 3600
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3149
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае добавлено фото
30 августа 2025, 16:13 7479
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив
30 августа 2025, 20:23 4096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться