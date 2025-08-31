Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС

Израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности ЦАХАЛ сообщают об уничтожении спикера ХАМАС Абу Убейды в результате авиаудара по Газе.

Абу Убейда (настоящее имя — Худайфа Самир Абдалла аль-Кахлут) является представителем военного крыла ХАМАС и выступает от имени группировки. В публичных заявлениях он всегда появляется в маске и является символической фигурой в Газе.

«Мы осторожно оцениваем, что направление событий положительное», — сообщил один источник ресурсу Channel 12. Другой источник для общественного вещателя Kan отметил, что результаты удара «выглядят положительно».

Позже, израильские СМИ также сообщили о гибели жены и ребенка Абу Убейды, однако сама попытка его ликвидации, по имеющейся информации, скорее всего, не увенчалась успехом.