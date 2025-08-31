Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?

8 августа в Белом доме Соединенные Штаты подписали с Азербайджаном и Арменией двусторонние документы, тексты которых были опубликованы накануне. Речь идет о меморандуме, обговаривающим начало американо-азербайджанских переговоров по стратегическому партнерству, а также об аналогичном документе, подтверждающим сотрудничество между США и Арменией в сфере энергетики, а также в рамках проекта «Перекресток мира». Отметим, что оба документа носят характер декларации о намерениях и могут быть изменены по взаимному согласию сторон. После подписания этих документов пророссийские реваншистские силы в Армении стали распространять предположения о том, что в «армянском меморандуме» могли быть зафиксированы детали так называемого «маршрута Трампа» через Зангезур или обязательства по предоставлению Азербайджану беспрепятственного транзита в Нахчыван. Однако после публикации текстов меморандумов выяснилось, что ни о чем подобном речь не идет.

Сам маршрут упоминается исключительно в совместной декларации, подписанной Азербайджаном и Арменией в присутствии президента США, хотя и там отсутствуют конкретные детали. В частности, не приводится никаких упоминаний о передаче маршрута в аренду американской компании сроком на 99 лет. Напомним, что ранее вопрос долгосрочной аренды обозначил спецпредставитель президента Дональда Трампа и посол США в Турции Том Барак. Сам же Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил, что срок аренды «может составлять до 99 лет». Отсутствие в двусторонних документах США и Армении упоминаний о «маршруте Трампа» объясняется тем, что Белый дом изначально обговорил, что детали будут определены специальной рабочей группой. По информации армянской стороны, такая группа будет создана в ближайшее время, и именно она должна будет выработать условия аренды, определить источники финансирования строительства транспортных коммуникаций через Зангезур, урегулировать режим транзита между Азербайджаном и Нахчываном и согласовать иные параметры. Очевидно, что эти переговоры займут время, и первые конкретные шаги по реализации проекта возможны не ранее 2026 года.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил 28 августа, что никаких «фиксированных договоренностей» пока нет. По его словам, речь идет всего лишь о намерении сторон продолжать обсуждение. Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян также подчеркнул, что в меморандуме, подписанном с США, положения о транзитном маршруте через Зангезур отсутствуют, и все утверждения оппозиции о секретных соглашениях являются вымыслом. Тем не менее, армянские оппозиционные политики продолжают использовать этот вопрос, как инструмент политического давления на правительство Пашиняна. Левон Зурабян из Армянского общенационального конгресса публично задал вопрос: если Трамп заявил о 99-летней аренде транзитного пути, значит ли это, что существует отдельный, не опубликованный документ, или же речь шла о предварительных устных договоренностях? Схожие сомнения озвучил и депутат Артур Хачатрян, подчеркнувший, что в меморандуме он ожидал увидеть отражение слов президента США и посла Барака.