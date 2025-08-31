USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
00:39 1770

8 августа в Белом доме Соединенные Штаты подписали с Азербайджаном и Арменией двусторонние документы, тексты которых были опубликованы накануне.

Речь идет о меморандуме, обговаривающим начало американо-азербайджанских переговоров по стратегическому партнерству, а также об аналогичном документе, подтверждающим сотрудничество между США и Арменией в сфере энергетики, а также в рамках проекта «Перекресток мира».

Отметим, что оба документа носят характер декларации о намерениях и могут быть изменены по взаимному согласию сторон.

После подписания этих документов пророссийские реваншистские силы в Армении стали распространять предположения о том, что в «армянском меморандуме» могли быть зафиксированы детали так называемого «маршрута Трампа» через Зангезур или обязательства по предоставлению Азербайджану беспрепятственного транзита в Нахчыван. Однако после публикации текстов меморандумов выяснилось, что ни о чем подобном речь не идет.

После подписания декларации пророссийские реваншистские силы в Армении стали распространять предположения о том, что в «армянском меморандуме» могли быть зафиксированы детали так называемого «маршрута Трампа» через Зангезур или обязательства по предоставлению Азербайджану беспрепятственного транзита в Нахчыван

Сам маршрут упоминается исключительно в совместной декларации, подписанной Азербайджаном и Арменией в присутствии президента США, хотя и там отсутствуют конкретные детали. В частности, не приводится никаких упоминаний о передаче маршрута в аренду американской компании сроком на 99 лет.

Напомним, что ранее вопрос долгосрочной аренды обозначил спецпредставитель президента Дональда Трампа и посол США в Турции Том Барак. Сам же Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил, что срок аренды «может составлять до 99 лет».

Отсутствие в двусторонних документах США и Армении упоминаний о «маршруте Трампа» объясняется тем, что Белый дом изначально обговорил, что детали будут определены специальной рабочей группой. По информации армянской стороны, такая группа будет создана в ближайшее время, и именно она должна будет выработать условия аренды, определить источники финансирования строительства транспортных коммуникаций через Зангезур, урегулировать режим транзита между Азербайджаном и Нахчываном и согласовать иные параметры. Очевидно, что эти переговоры займут время, и первые конкретные шаги по реализации проекта возможны не ранее 2026 года.

Что говорит Левон Зурабян?

Премьер-министр Никол Пашинян заявил 28 августа, что никаких «фиксированных договоренностей» пока нет. По его словам, речь идет всего лишь о намерении сторон продолжать обсуждение. Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян также подчеркнул, что в меморандуме, подписанном с США, положения о транзитном маршруте через Зангезур отсутствуют, и все утверждения оппозиции о секретных соглашениях являются вымыслом.

Тем не менее, армянские оппозиционные политики продолжают использовать этот вопрос, как инструмент политического давления на правительство Пашиняна. Левон Зурабян из Армянского общенационального конгресса публично задал вопрос: если Трамп заявил о 99-летней аренде транзитного пути, значит ли это, что существует отдельный, не опубликованный документ, или же речь шла о предварительных устных договоренностях?

Схожие сомнения озвучил и депутат Артур Хачатрян, подчеркнувший, что в меморандуме он ожидал увидеть отражение слов президента США и посла Барака.

Жесткая реакция вице-спикера Рубена Рубиняна

Все эти утверждения правительство Армении решительно отвергает. Рубинян назвал оппозицию «политически обанкротившейся» и указал, что главный итог подписанных документов заключается не в транзитных коридорах, а в зафиксированном в декларации факте завершения конфликта и парафировании мирного договора между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США.

С точки зрения международного права меморандумы с США не имеют юридической силы и не накладывают на стороны конкретных обязательств. Важность же декларации между Азербайджаном и Арменией заключается в политическом признании окончания конфликта и готовности сторон двигаться к заключению мирного договора.

Таким образом, вопрос «маршрута Трампа» остается предметом будущих переговоров. Его конкретные параметры будут определены только в итоговом межгосударственном договоре, который придаст юридическую силу всем достигнутым договоренностям. Однако до этого момента любые разговоры о 99-летней аренде или готовых условиях транзита остаются всего лишь политическими спекуляциями и инструментом внутриполитической борьбы в самой Армении.

