Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро

Йемен редко становился свидетелем ударов, которые действительно меняют политическую картину. Годами авиационные налеты на эту страну разрушали инфраструктуру, приводили к жертвам среди мирного населения, но при этом парадоксальным образом укрепляли позиции режима хуситов, создавая им образ «жертв внешней агрессии». Но на этот раз произошло нечто иное. После того как хуситы подтвердили гибель своего премьер-министра и нескольких министров в результате удара израильских ВВС, общественные настроения в стране изменились. Как отметил в интервью изданию Ynet йеменец, выступающий под псевдонимом Мад Маниф и связанный с законным правительством: «В йеменском обществе ощущается заметное облегчение. Оно связано не только с потерей повстанцами части руководящего ядра, но и с тем, что атака впервые оказалась точной и политически выверенной».

По словам Манифа, последствия этого удара превосходят многие операции последних лет, включая ликвидацию американцами лидеров террористических сетей в Йемене. «Тогда это были «удары по теням», которые не меняли динамику конфликта, - подчеркнул он. - Сейчас же речь идет о дезорганизации командного центра и срыве системы принятия решений. Что это значит для будущего Йемена? Во-первых, изменилась сама логика противостояния. При наличии точной разведки, хуситов можно лишить финансирования, каналов снабжения и энергетических ресурсов. Атака на их руководство показывает, что это не теория, а практическая возможность. Во-вторых, появилось окно для стратегии, которая не ограничивается авиаударами. Впервые за долгое время в Йемене всерьез обсуждают и возможность наземных действий». Но, по мнению Манифа, куда важнее вопрос о будущем политическом устройстве страны. «Йемен стоит перед выбором. Опираться на религиозные силы - значит повторить путь Сирии и Ирака, где исламизм из инструмента превратился в стратегическое бремя, - утверждает он. - Альтернатива - либеральные и гражданские силы, представляющие элиту, молодежь и культурные круги. Они стремятся построить современное государство без диктата идеологии и клерикалов. Йемен все еще может избежать ошибок соседей».