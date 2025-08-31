USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Глава Еврокомиссии: безопасность Украины - это безопасность всей Европы

01:07 323

Европа должна взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в субботу Эстонию.

"Безопасность Украины - это безопасность всей Европы, именно поэтому естественно взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности", - сказала глава Еврокомиссии на встрече с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом (Kristen Michal) на авиабазе Эмари (Amari).

По ее словам, ЕС старается выяснить, что именно необходимо и в каком объеме готово поддержать Украину каждое государство ЕС. Для этого встречаются, в частности, руководители оборонных ведомств, отметила фон дер Ляйен.

"Конечно, нам нужна защита, которую обеспечивают американцы. Президент Трамп заявил, что присутствие американцев неизбежно, и они предложат защитные меры", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Как сказал, в свою очередь, премьер Эстонии, "чтобы повысить обороноспособность Европы, необходимо изыскать дополнительные средства". Он добавил, что "ситуация с безопасностью не улучшилась".

Премьер сообщил, что Эстония планирует в ближайшие годы взять кредит в размере до 3,6 млрд евро, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону до более чем 5% ВВП.

Так, Эстония нуждается в усилении противовоздушной обороны. Дополнительная поддержка со стороны ЕС "позволила бы нам быстрее построить прочную стену от беспилотников и обеспечить безопасность нашей общей внешней границы", - заявил глава правительства.

Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 1771
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3729
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 505
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро наш обзор
00:51 888
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение обновлено 00:21
00:21 15022
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив, все еще актуально
30 августа 2025, 20:23 4787
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 1172
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 3588
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11829
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 6281
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 2152

