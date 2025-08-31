USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Трамп создает Министерство войны

01:29 464

Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути для переименования Пентагона в Министерство войны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в первые недели второго срока ведомство начало работу над законодательными инициативами, которые позволили бы изменить название и должность его руководителя. Так как это требует одобрения Конгресса, Белый дом изучает и альтернативные способы реализации идеи.

Ранее Трамп заявлял, что «Министерство войны звучит лучше» и подчеркивал, что США должны быть готовы действовать не только оборонительно, но и наступательно.

Американский лидер впервые озвучил эту инициативу еще два месяца назад на саммите НАТО в Гааге. Тогда он отметил, что в прошлом должность называлась министром войны и была упразднена «из-за политкорректности».

Напомним, в 1949 году Министерство войны США было переименовано в Министерство обороны в рамках масштабной реформы вооруженных сил после Второй мировой войны.

Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 1771
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 3729
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 505
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро наш обзор
00:51 888
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение обновлено 00:21
00:21 15022
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив, все еще актуально
30 августа 2025, 20:23 4787
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 1172
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 3588
Убийство экс-спикера Рады. Российский след?
Убийство экс-спикера Рады. Российский след? обновлено 21:32; видео
30 августа 2025, 21:32 11829
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 6281
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана
Министр обороны Израиля пригрозил Йемену судьбой Тегерана обновлено 23:27
30 августа 2025, 23:27 2152

