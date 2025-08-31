Трамп создает Министерство войны

Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути для переименования Пентагона в Министерство войны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в первые недели второго срока ведомство начало работу над законодательными инициативами, которые позволили бы изменить название и должность его руководителя. Так как это требует одобрения Конгресса, Белый дом изучает и альтернативные способы реализации идеи.

Ранее Трамп заявлял, что «Министерство войны звучит лучше» и подчеркивал, что США должны быть готовы действовать не только оборонительно, но и наступательно.

Американский лидер впервые озвучил эту инициативу еще два месяца назад на саммите НАТО в Гааге. Тогда он отметил, что в прошлом должность называлась министром войны и была упразднена «из-за политкорректности».

Напомним, в 1949 году Министерство войны США было переименовано в Министерство обороны в рамках масштабной реформы вооруженных сил после Второй мировой войны.