Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Россия снова ударила по энергетике Одесской области

обновлено 10:50
10:50 1970

В ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Из-за разрушений без электроснабжения остались более 29 тысяч абонентов.

Кроме того, подверглись повреждениям частные дома и административные помещения. В нескольких местах возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем.

В ночь на 31 августа российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Там после предупреждений военных о российских дронах слышали взрывы в Павлограде.

Российские СМИ пишут, что удары по Украине были нанесены «Геранями» и Х-101. 

В ВСУ заявили, что в ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 142 БПЛА, сбиты и подавлены 126 из них. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых в 6 локациях.

* * * 01:42

Российские войска ночью вновь атаковали Украину ударными дронами. Воздушные силы ВСУ сообщают о массированном применении «Шахедов» и объявлении тревоги в северных, восточных и южных областях.

Первые беспилотники были зафиксированы еще около 19:00 в Черниговской и Сумской областях. Позже российские группы БПЛА замечали над Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областями, а также в акватории Черного моря. Под угрозой оказались города Черноморск, Лиманка, Павлоград и Днепр.

По данным мониторинговых ресурсов, в сторону Черноморска и Одессы двигалось около 17 дронов, еще несколько — в направлении Черниговской области.

В Черноморске Одесской области сильный прилет. На месте зарево от пожара.

В городе пропали свет и вода. Регион атаковали беспилотники.

Силы ПВО продолжают работать по целям.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6821
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 895
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1538
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2632
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2790
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3058
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4578
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5723
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6397
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2800

