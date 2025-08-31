Россия снова ударила по энергетике Одесской области

В ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Из-за разрушений без электроснабжения остались более 29 тысяч абонентов.

Кроме того, подверглись повреждениям частные дома и административные помещения. В нескольких местах возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем.

В ночь на 31 августа российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Там после предупреждений военных о российских дронах слышали взрывы в Павлограде.

Российские СМИ пишут, что удары по Украине были нанесены «Геранями» и Х-101.

В ВСУ заявили, что в ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 142 БПЛА, сбиты и подавлены 126 из них. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых в 6 локациях.