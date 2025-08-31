Россия снова ударила по энергетике Одесской области

В ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Из-за разрушений без электроснабжения остались более 29 тысяч абонентов.
Кроме того, подверглись повреждениям частные дома и административные помещения. В нескольких местах возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем.
В ночь на 31 августа российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Там после предупреждений военных о российских дронах слышали взрывы в Павлограде.
Российские СМИ пишут, что удары по Украине были нанесены «Геранями» и Х-101.
В ВСУ заявили, что в ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 142 БПЛА, сбиты и подавлены 126 из них. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых в 6 локациях.
* * * 01:42
Российские войска ночью вновь атаковали Украину ударными дронами. Воздушные силы ВСУ сообщают о массированном применении «Шахедов» и объявлении тревоги в северных, восточных и южных областях.
Первые беспилотники были зафиксированы еще около 19:00 в Черниговской и Сумской областях. Позже российские группы БПЛА замечали над Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областями, а также в акватории Черного моря. Под угрозой оказались города Черноморск, Лиманка, Павлоград и Днепр.
По данным мониторинговых ресурсов, в сторону Черноморска и Одессы двигалось около 17 дронов, еще несколько — в направлении Черниговской области.
В Черноморске Одесской области сильный прилет. На месте зарево от пожара.
В городе пропали свет и вода. Регион атаковали беспилотники.
Силы ПВО продолжают работать по целям.