Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов

Израильские источники уже назвали атаку по Сане одной из самых дерзких операций последнего десятилетия, сравнимой с «пейджерной операцией» в Ливане и точечными ударами по Тегерану, но с ещё более впечатляющим радиусом действия — более двух тысяч километров. Подробности, опубликованные в израильских СМИ, позволяют восстановить драматическую хронологию удара по высшим руководителям хуситов.

Приказ отдали в последние секунды В ночь на четверг самолеты ВВС Израиля с десятками тонн бомб в люках находились в режиме ожидания. Им предстояло атаковать секретное заседание правительства хуситов в центре Саны, на которое должны были собраться все ключевые фигуры - министр обороны Мухаммед аль-Атфи, начальник штаба Мухаммед Абдул Карим аль-Гамари, а также ряд министров, включая главу МВД. Однако решение о начале операции оттягивалось - разведка не имела точной информации о том, прибудет ли на встречу аль-Гамари, на которого Израиль охотился ещё во время 12-дневной ирано-израильской войны. Ситуация дошла до того, что пилотам уже готовились отдать приказ вернуться на базы без атаки. Однако в последнюю секунду поступило подтверждение: почти все намеченные цели находятся в здании. Министр обороны Исраэль Кац и премьер Биньямин Нетаньяху дали добро на удар через «красный телефон», после чего эскадрилья ВВС вошла в зону атаки. Всего за доли секунды на бункер обрушились десять бомб — каждая весом в тонну. Удар был таким мощным, что, по словам израильских военных, шансов выжить в здании не было ни у кого. Тем не менее, даже спустя двое суток Иерусалим всё ещё не располагал окончательной информацией о ликвидации аль-Атфи и аль-Гамари: хуситы умело маскировали потери, а израильская разведывательная сеть в Йемене оказалась не настолько глубокой, чтобы проверить оперативные сведения в реальном времени.

«Успех операции был обусловлен решимостью тех, кто действовал снизу», — признал один из военных источников в беседе с Yedioth Ahronoth, намекая на недавно завербованных агентов в Йемене. Именно их работа позволила выявить место встречи хуситского руководства. Израильские оценки сводятся к тому, что в ходе удара были уничтожены премьер-министр хуситов и несколько министров. Однако сами хуситы публикуют опровержения и даже демонстрируют записи с «живыми» лидерами. Но все эти приемы информационной войны только подчёркивают масштаб ударов и их психологический эффект, вынудивший хуситское руководство доказывать, что оно не уничтожено. Технологический аспект и уязвимости безопасности Одной из ключевых уязвимостей хуситских министров стала неосторожность их телохранителей. Отметим, что ранее подобная практика уже использовалась Израилем в Ливане в 2024 году. А судя по сообщениям New York Times та же технология была применена и против ликвидированных иранских военачальников во время 12-дневной войны.

Опасаясь слежки, высокопоставленные чиновники давно отказались от мобильных телефонов. Однако их охранники не только носили с собой смартфоны, но и активно пользовались соцсетями. Именно этот «цифровой след» позволил израильской военной разведке выявить место встречи, превратив бункер на окраине Саны в братскую могилу. Израильские военные открыто признают: удар по Сане неизбежно приведёт к ответу. В первую очередь речь идёт о хуситских атаках на Эйлат — единственный крупный израильский порт на Красном море. Находящиеся на вооружении хуситов дроны «Шахед» и баллистические ракеты «Буркан-3» способны поражать цели на расстоянии свыше 1500 километров. Готовясь к массированным налётам, Израиль уже перебрасывает на юг дополнительные батареи «Железного купола», «Пращи Давида» и даже «Хец-3». Но куда серьёзнее вопрос о возможной реакции Ирана. Хуситы — лишь одно из звеньев поверженной «Оси сопротивления», и удар по их руководству воспринимается в Тегеране как прямой вызов. Возможные сценарии включают активацию атак на международное судоходство в Красном море, ракетные удары с территории Ирана или Ирака, а также координацию действий всех союзников — от «Хезболлы» в Ливане до шиитских милиций в Сирии. Такой «многоточечный удар» может стать для Израиля наиболее опасной перспективой.