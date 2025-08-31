Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина

В китайском городе Тяньцзинь в воскресенье, 31 августа, состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Согласно сообщению официального сайта главы азербайджанского государства, Ильхам Алиев и Си Цзиньпин сделали совместное фото.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Тяньцзинь с рабочим визитом вечером 30 августа по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).