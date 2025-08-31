USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

ХАМАС подтвердил гибель Мохаммеда Синвара

07:32 1020

ХАМАС в ночь на 31 августа подтвердил гибель Мохаммеда Синвара, его имя было упомянуто в распространенном группировкой списке убитых. Ранее ХАМАС не подтверждал информацию о ликвидации Мухаммеда Синвара, передают израильские СМИ.

В мае 2025 года армия Израиля заявляла о ликвидации Мохаммеда Синвара – главы «Бригад Изз ад-Дина аль-Касама» и правительства ХАМАС в Газе. Он был младшим братом главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, ликвидированного 16 октября 2024 года.

Вместе с Мухаммедом Синваром около Европейского госпиталя были убиты командир военного крыла ХАМАС «Бригады «Рафах» Мохаммед Шабана и командир южного батальона Хан-Юниса ХАМАС Мехди Куара. Израильские СМИ тогда писали, что авиаудар, в результате которого был убит Синвар, Израиль нанес по тоннелю в Хан-Юнисе. Синвар проводил встречу с Шабаной и другими высокопоставленными командирами.

Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 1186
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 3144
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 4872
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 4744
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 4657
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2058
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро наш обзор
00:51 2464
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение обновлено 00:21
00:21 19318
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив, все еще актуально
30 августа 2025, 20:23 5804
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 2603
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 5788

