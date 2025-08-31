ХАМАС подтвердил гибель Мохаммеда Синвара

ХАМАС в ночь на 31 августа подтвердил гибель Мохаммеда Синвара, его имя было упомянуто в распространенном группировкой списке убитых. Ранее ХАМАС не подтверждал информацию о ликвидации Мухаммеда Синвара, передают израильские СМИ.

В мае 2025 года армия Израиля заявляла о ликвидации Мохаммеда Синвара – главы «Бригад Изз ад-Дина аль-Касама» и правительства ХАМАС в Газе. Он был младшим братом главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, ликвидированного 16 октября 2024 года.

Вместе с Мухаммедом Синваром около Европейского госпиталя были убиты командир военного крыла ХАМАС «Бригады «Рафах» Мохаммед Шабана и командир южного батальона Хан-Юниса ХАМАС Мехди Куара. Израильские СМИ тогда писали, что авиаудар, в результате которого был убит Синвар, Израиль нанес по тоннелю в Хан-Юнисе. Синвар проводил встречу с Шабаной и другими высокопоставленными командирами.