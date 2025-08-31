Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы

По мнению экспертов, власти России запустили информационную кампанию, демонстрируя военную мощь на фронте, чтобы повлиять на точку зрения Запада и ошибочно позиционировать неизбежность победы РФ. В качестве примера аналитики привели цитаты начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, который 30 августа заявил, что российские войска с марта 2025 года захватили 3500 кв. км территории и 149 населенных пунктов. По утверждению российского генерала, с марта только на севере Сумской области российские силы захватили 210 кв. км и 13 населенных пунктов, а российские войска контролируют 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей. Кроме того, по словам Герасимова, с марта 2025 года армия РФ захватила около 50% Купянска и 10 населенных пунктов на Лиманском направлении: Мирное, Екатериновку, Новомихайловку, Новое, Липовое, Редкодуб, Грековку, Зеленую Долину, Колодези и Среднее. Генерал также отметил, что с марта 2025 года РФ захватила пять населенных пунктов в направлении Великомихайловки Днепропетровской области: Маловка, Новогеоргиевка, Вороное, Сичневое и Запорожское.

Военное руководство России подает недостоверные данные об успехах своей армии на фронте, пытаясь таким образом убедить Запад в неизбежной победе РФ над Украиной, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что Герасимов преувеличивает данные об успехах армии РФ на фронте. Согласно информации экспертов института, российские войска с 1 марта 2025 года захватили около 2346 кв. км украинской территории и 130 населенных пунктов. То есть Герасимов завышает российские достижения примерно на 1200 кв. км и 19 населенных пунктов.

В ISW также сообщили, что на самом деле, российские войска захватили 212 кв. км на севере Сумской области, но контролируют только девять населенных пунктов в этом районе. При этом войска РФ захватили примерно 99,7% Луганской, 76,7% Донецкой, 73,2% Херсонской и 73% Запорожской областей Украины. Кроме того, по данным экспертов ISW, российская армия захватила лишь 6,3% Купянска и не контролирует полностью населенные пункты Мирное, Новомихайловка, Редкодуб, Грековка, Колодязи, Среднее, Вороное, Сичневое или Камышеваха.

В Институте обратили внимание на тот факт, что не только Герасимов в последние дни делает громкие заявления о продвижении российских войск. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 29 августа утверждал, что российские войска якобы захватывают по 600-700 кв. км в месяц. Но, по данным экспертов ISW, в июне, июле и августе 2025 года российские войска продвигались лишь на 440-500 кв. км в месяц.

Аналитики предполагают, что эти заявления свидетельствуют о попытке России повлиять на принятие решений на Западе, создавая ложное впечатление, что наступление российской армии и победа неизбежны: «Москва пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей, и поэтому Украина должна пойти на уступки российским требованиям, а Запад соответственно прекратить ее поддержку».

В отчете ISW также отмечается, что приведение Кремлем статистики территориальных достижений не учитывает существенных потерь, которые несет российская армия, а также постепенный и медленный характер продвижения, создавая неполную картину эффективности РФ на поле боя. В Институте также отметили, что российские войска несут особенно большие потери с зимы 2024 года, и они происходят при непропорционально незначительных территориальных достижениях. «…Продвижение России в течение многих месяцев остается в основном постепенным и ползучим, а темп наступления чрезвычайно медленный по меркам современной механизированной войны», - говорится в отчете.

Кроме того, по словам аналитиков, российские силы также не смогли закрепить и использовать свои прорывы, в частности недавнее проникновение на восток и северо-восток от города Доброполье в Донецкой области. По мнению экспертов, обнародование Кремлем предположительно завышенной статистики территориальных достижений без критического контекста потерь ради таких достижений, вероятно, является попыткой манипулировать представлениями о военной эффективности российской армии. «Это также попытка подкрепить давний кремлевский тезис о том, что победа России на поле боя неизбежна. Хотя на самом деле, это не так», - отметили в ISW.