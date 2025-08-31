USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

В России заявили о «массированной атаке» украинских беспилотников

08:44 695

Российские военные отражают «массированную атаку» беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров.

«Отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», - приводит слова Бочарова официальный телеграм-канал администрации Волгоградской области.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В поселке городского типа Средняя Ахтуба беспилотник упал на дорогу. Утром 31 августа в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Минобороны России заявили, что «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 8 БПЛА - над территорией Ростовской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей».

Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 1187
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 3144
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 4872
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 4744
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 4657
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2058
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро наш обзор
00:51 2465
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение обновлено 00:21
00:21 19318
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив, все еще актуально
30 августа 2025, 20:23 5804
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 2603
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 5788

ЭТО ВАЖНО

Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 1187
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 3144
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 4872
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 4744
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 4657
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2058
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро наш обзор
00:51 2465
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение обновлено 00:21
00:21 19318
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа эксклюзив, все еще актуально
30 августа 2025, 20:23 5804
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19 2603
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис объектив haqqin.az
30 августа 2025, 23:13 5788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться