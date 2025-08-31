В России заявили о «массированной атаке» украинских беспилотников

Российские военные отражают «массированную атаку» беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров.

«Отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», - приводит слова Бочарова официальный телеграм-канал администрации Волгоградской области.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В поселке городского типа Средняя Ахтуба беспилотник упал на дорогу. Утром 31 августа в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Минобороны России заявили, что «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 8 БПЛА - над территорией Ростовской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей».