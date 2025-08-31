Новый формат отношений Армении и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили на встрече в Тяньцзине об установлении отношений стратегического партнерства между Пекином и Ереваном.

Центральное телевидение Китая приводит слова Си Цзиньпина, который заявил, что «установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами».

31 августа - 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. В нем примут участие лидеры более чем 20 государств и руководители 10 международных организаций.