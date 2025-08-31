USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Новый формат отношений Армении и Китая

09:23

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили на встрече в Тяньцзине об установлении отношений стратегического партнерства между Пекином и Ереваном.

Центральное телевидение Китая приводит слова Си Цзиньпина, который заявил, что «установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами».

31 августа - 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. В нем примут участие лидеры более чем 20 государств и руководители 10 международных организаций.

Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
02:42
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
30 августа 2025, 20:54
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
00:39
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло…
30 августа 2025, 20:41
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
Битва за Йемен. Решения будут принимать быстро
00:51
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение
00:21
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
Тревожная статистика: Греция сокращает закупку азербайджанского газа
30 августа 2025, 20:23
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
Уничтожили семью популярного спикера ХАМАС
00:19
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
Полицейская машина сбила человека. Возник политический кризис
30 августа 2025, 23:13

