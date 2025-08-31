После встреч с Путиным Уиткофф сразу отчитывается перед Трампом

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встреч с российским лидером Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что Уиткофф часто звонит Трампу сразу после встреч с российским президентом и другими лидерами, однако содержание этих разговоров «редко просачивается в правительство». Тем не менее, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, от Уиткоффа «не ждут ничего большего», кроме брифингов для Трампа и его команды по нацбезопасности.

Путин и спецпосланник президента США в 2025 году провели несколько встреч. 6 августа Уиткофф посетил Москву, встреча с Путиным в Кремле продлилась около трех часов. Как сообщил после переговоров помощник президента Юрий Ушаков, тем у встречи было две — война в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией».