Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

После встреч с Путиным Уиткофф сразу отчитывается перед Трампом

09:32 887

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встреч с российским лидером Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что Уиткофф часто звонит Трампу сразу после встреч с российским президентом и другими лидерами, однако содержание этих разговоров «редко просачивается в правительство». Тем не менее, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, от Уиткоффа «не ждут ничего большего», кроме брифингов для Трампа и его команды по нацбезопасности.

Путин и спецпосланник президента США в 2025 году провели несколько встреч. 6 августа Уиткофф посетил Москву, встреча с Путиным в Кремле продлилась около трех часов. Как сообщил после переговоров помощник президента Юрий Ушаков, тем у встречи было две — война в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией».

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6823
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 896
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1541
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2634
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2791
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3059
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4579
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5723
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6399
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2800

