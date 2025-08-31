USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Трамп свернул Совет нацбезопасности: в администрации назревают проблемы

10:16 1254

Роль Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в формировании внешней политики США при президенте Дональде Трампе была существенно ограничена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, при Трампе численность сотрудников СНБ сократилась с 400 до менее чем 150 человек. Так, 1 мая был отправлен в отставку помощник по национальной безопасности Майк Уолтц, а его полномочия переданы госсекретарю Марко Рубио. В отличие от своих предшественников, которые опирались на СНБ при выработке внешнеполитических стратегий и согласовании решений с международными партнерами, Трамп, по данным газеты, предпочитает консультироваться с узким кругом советников.

«Быть может, предыдущие администрации и хотели обсуждать все со всеми, чтобы никого не обидеть, но нас не волнует, были ли задеты ваши чувства. Мы просто хотим выполнять свою работу», – пояснила изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По данным The Wall Street Journal, ряд представителей администрации полагают, что такой стиль управления подрывает слаженность работы и наносит ущерб внешнеполитическому курсу Белого дома. В качестве примера издание приводит июньские удары США по ядерным объектам в Иране: решение о них принималось без участия дипломатов, которые не были заранее проинформированы. Когда ближневосточные партнеры обратились в американские посольства за разъяснениями, сотрудники дипломатических миссий могли лишь ссылаться на публичное заявление президента.

Еще одним свидетельством недостаточной координации, по мнению издания, стало заявление о проведении саммита США – Африка, сделанное в мае. Как пишет The Wall Street Journal, тогдашний сотрудник Бюро по делам Африки Госдепартамента Трой Фитрелл, занимавший должность до 15 июля, сообщил о планах организовать встречу в сентябре – до того, как мероприятие было официально включено в календарь президента.

В начале августа журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе сообщил, что администрация США не планирует проводить саммит США – Африка в сентябре. Причиной этого якобы стали нехватка времени и второстепенное значение африканского направления в текущей внешнеполитической повестке Вашингтона.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6826
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 898
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1542
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2637
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2792
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3060
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4580
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5723
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6399
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2800

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6826
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 898
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1542
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2637
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2792
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3060
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4580
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5723
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6399
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2800
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться