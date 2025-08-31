Трамп свернул Совет нацбезопасности: в администрации назревают проблемы

Как отмечает издание, при Трампе численность сотрудников СНБ сократилась с 400 до менее чем 150 человек. Так, 1 мая был отправлен в отставку помощник по национальной безопасности Майк Уолтц, а его полномочия переданы госсекретарю Марко Рубио. В отличие от своих предшественников, которые опирались на СНБ при выработке внешнеполитических стратегий и согласовании решений с международными партнерами, Трамп, по данным газеты, предпочитает консультироваться с узким кругом советников.

«Быть может, предыдущие администрации и хотели обсуждать все со всеми, чтобы никого не обидеть, но нас не волнует, были ли задеты ваши чувства. Мы просто хотим выполнять свою работу», – пояснила изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По данным The Wall Street Journal, ряд представителей администрации полагают, что такой стиль управления подрывает слаженность работы и наносит ущерб внешнеполитическому курсу Белого дома. В качестве примера издание приводит июньские удары США по ядерным объектам в Иране: решение о них принималось без участия дипломатов, которые не были заранее проинформированы. Когда ближневосточные партнеры обратились в американские посольства за разъяснениями, сотрудники дипломатических миссий могли лишь ссылаться на публичное заявление президента.

Еще одним свидетельством недостаточной координации, по мнению издания, стало заявление о проведении саммита США – Африка, сделанное в мае. Как пишет The Wall Street Journal, тогдашний сотрудник Бюро по делам Африки Госдепартамента Трой Фитрелл, занимавший должность до 15 июля, сообщил о планах организовать встречу в сентябре – до того, как мероприятие было официально включено в календарь президента.

В начале августа журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе сообщил, что администрация США не планирует проводить саммит США – Африка в сентябре. Причиной этого якобы стали нехватка времени и второстепенное значение африканского направления в текущей внешнеполитической повестке Вашингтона.