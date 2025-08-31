USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Трамп требует удостоверения на выборах

10:26 980

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать исполнительный указ, предусматривающий меры по пресечению фальсификаций на выборах в стране. Об этом он заявил 30 августа в социальной сети Truth Social.

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!!!» – написал Трамп.

Президент также подчеркнул, что голосование по почте должно быть разрешено лишь для тяжело больных и находящихся вдали от дома военных, призвав при этом использовать исключительно бумажные бюллетени.

Ранее американский лидер сообщил о планах реформировать избирательную систему США, включая отказ от голосования по почте. Он неоднократно указывал на уязвимость этого способа к фальсификациям. Кроме того, Трамп обращал внимание на то, что в ряде штатов при проведении выборов различных уровней на избирательных участках практически не проверяют документы избирателей.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6827
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 900
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1544
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2640
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2794
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3061
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4581
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5724
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6400
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2800

