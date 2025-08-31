Трамп требует удостоверения на выборах

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать исполнительный указ, предусматривающий меры по пресечению фальсификаций на выборах в стране. Об этом он заявил 30 августа в социальной сети Truth Social.

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!!!» – написал Трамп.

Президент также подчеркнул, что голосование по почте должно быть разрешено лишь для тяжело больных и находящихся вдали от дома военных, призвав при этом использовать исключительно бумажные бюллетени.

Ранее американский лидер сообщил о планах реформировать избирательную систему США, включая отказ от голосования по почте. Он неоднократно указывал на уязвимость этого способа к фальсификациям. Кроме того, Трамп обращал внимание на то, что в ряде штатов при проведении выборов различных уровней на избирательных участках практически не проверяют документы избирателей.