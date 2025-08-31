USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Атака украинцев на Симферополь

10:25 2797

Украинские беспилотники, предположительно, уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя, сообщают украинские СМИ со ссылкой на аналитический авиационный ресурс AviVector.

«По предварительным данным, на основе сравнения спутниковых изображений от 30 и 22 августа, пожар виден в районе, где находились вертолеты Ми-8 и Ми-24», — говорится в сообщении OSINT-аналитиков.

Сообщается, что движение беспилотников в направлении аэропорта Симферополя было зафиксировано около 09:30 30 августа.  

Официально в Генштабе ВСУ пока не комментируют атаку.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
10:05 6829
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 903
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1546
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2643
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2798
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3062
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4582
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5724
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6401
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2800

