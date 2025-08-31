Атака украинцев на Симферополь

Украинские беспилотники, предположительно, уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя, сообщают украинские СМИ со ссылкой на аналитический авиационный ресурс AviVector.

«По предварительным данным, на основе сравнения спутниковых изображений от 30 и 22 августа, пожар виден в районе, где находились вертолеты Ми-8 и Ми-24», — говорится в сообщении OSINT-аналитиков.

Сообщается, что движение беспилотников в направлении аэропорта Симферополя было зафиксировано около 09:30 30 августа.

Официально в Генштабе ВСУ пока не комментируют атаку.