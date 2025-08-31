Российская угроза: в Германии могут призвать женщин в армию

USD 1.7000
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил в долгосрочной перспективе призыв женщин в Бундесвер, объясняя это наличием российской угрозы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Мерц заявил, что если новая система добровольной военной службы окажется неэффективной, потребуется разработать механизм возвращения к обязательному призыву, который может включать и женщин. При этом он отметил, что нынешняя Конституция ФРГ не предусматривает призыв женщин, поэтому для этого необходимо внести соответствующие изменения.

«Мы должны это сделать», — подчеркнул канцлер, добавив, что приостановка призыва в 2011 году была «ошибкой с сегодняшней точки зрения».

Несколько дней назад федеральный кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий расширение армии ФРГ на десятки тысяч военнослужащих. Предложенная министром обороны Борисом Писториусом модель в основном опирается на добровольное участие, при этом восстановление обязательной службы пока не рассматривается.

Примечательно, что вице-президент Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен призвал разработать новую концепцию внутренней разведки и провести реструктуризацию в ответ на российскую угрозу – «одноразовых агентов, кибератак и любовных ловушек». По его мнению, Россия сегодня «рассматривает Германию как ключевую цель в Европе».

«Помимо мелкого вмешательства, эти действия все чаще включают кибератаки, дезинформацию и прямой саботаж. Все это способствует разжиганию страха, неуверенности и сомнений в отношении демократии», – пояснил Селен.

В июне 2023 года Германия впервые в своей национальной стратегии безопасности охарактеризовала Россию как «самую серьезную угрозу миру и безопасности» в Европе, подчеркнув необходимость противодействия российскому влиянию и шпионажу. На этой неделе канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна фактически находится в состоянии конфликта с Россией, объясняя это тем, что Россия «дестабилизирует большую часть» Германии и осуществляет вмешательство через социальные сети.

