Израиль разбомбил в Ливане военные объекты «Хезболлы»

Истребители израильских ВВС совершили утром 31 августа не менее восьми налетов на военные объекты милиции «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает новостной портал Lebanon 24.
По его сведениям, бомбардировкам подвергся район Али-Тахер в окрестностях города Набатия, где расположен подземный командный пункт «Хезболлы».
Сведения об авиаударах поступили из населенных пунктов Араб-эс-Салим, Арнун, Яхмур-эш-Шкиф, Хаббуш, а также из гористой местности Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туфах, где находятся подземные укрытия и склады боеприпасов «Хезболлы». О последствиях ударов сведения не поступали.
ЦАХАЛ подтвердил нанесение утром 31 августа авиаударов по военной инфраструктуре, в том числе по подземным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В сообщении израильской армии отмечается, что удары были нанесены после того, как в указанном районе была зафиксирована «военная активность». «Существование этого объекта и осуществляемая на нем деятельность являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном», – заявили в ЦАХАЛ.