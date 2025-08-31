Израиль разбомбил в Ливане военные объекты «Хезболлы»

Сведения об авиаударах поступили из населенных пунктов Араб-эс-Салим, Арнун, Яхмур-эш-Шкиф, Хаббуш, а также из гористой местности Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туфах, где находятся подземные укрытия и склады боеприпасов «Хезболлы». О последствиях ударов сведения не поступали.

ЦАХАЛ подтвердил нанесение утром 31 августа авиаударов по военной инфраструктуре, в том числе по подземным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В сообщении израильской армии отмечается, что удары были нанесены после того, как в указанном районе была зафиксирована «военная активность». «Существование этого объекта и осуществляемая на нем деятельность являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном», – заявили в ЦАХАЛ.