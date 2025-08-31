USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Сын Трампа допустил свое выдвижение в президенты

11:23 853

Сын президента США Дональда Трампа, Эрик, возглавляющий криптовалютную компанию, не исключил, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, однако пока воздерживается от однозначного ответа.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», – заявил Трамп-младший в интервью японской газете Nikkei Asia в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента.

В то же время Трамп-младший заявил, что ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства Дональдом Трампом случится «трагедия».

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6836
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 910
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1556
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2647
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2803
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3064
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4584
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5725
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6404
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2801

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6836
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 910
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1556
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2647
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2803
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3064
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4584
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5725
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6404
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5163
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться