Сын Трампа допустил свое выдвижение в президенты

Сын президента США Дональда Трампа, Эрик, возглавляющий криптовалютную компанию, не исключил, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, однако пока воздерживается от однозначного ответа.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», – заявил Трамп-младший в интервью японской газете Nikkei Asia в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента.

В то же время Трамп-младший заявил, что ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства Дональдом Трампом случится «трагедия».