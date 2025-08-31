Эрдоган прибыл на саммит ШОС

Вместе с турецким лидером в Китай прибыли его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, глава Минторга Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, руководитель Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и глава специальной канцелярии президента Хасан Доан.

Реджеп Тайип Эрдоган сегодня примет участие в официальном ужине, который председатель КНР Си Цзиньпин устроит в честь лидеров в рамках 25-го саммита Совета глав государств ШОС. Кроме того, глава турецкого государства проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпином, а также с другими лидерами.