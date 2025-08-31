USD 1.7000
Взрывы и столб черного дыма в Подмосковье: пылают склады

11:51

Сильный пожар произошел в воскресенье утром в подмосковной Балашихе – загорелись складские помещения, сообщает МЧС РФ.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, микрорайон Новый Свет, ул. Звездная, вл. 11. Установлено, что горит складское помещение. Площадь пожара устанавливается», – сообщили в министерстве.

По словам очевидцев, были слышны взрывы, а на месте происшествия поднимается огромный столб густого черного дыма. Очевидцы также рассказали, что пламя перекинулось на соседние здания. 

В МЧС сообщили: огонь распространился на территорию площадью около 4 тыс. кв. м. При этом в ведомстве отметили, что тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой.

По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц техники.

