USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова

11:55 1559

Украинский Генштаб отреагировал на отчет начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об «итогах весенне-летней кампании 2025 года», назвав его «ложью» и отметив, что эти наступления РФ закончились «практически ничем».

«В его основе попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь», — заявили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 31 августа.

С начала 2025 года, по данным Генштаба ВСУ, в боях в Харьковской, Луганской и Донецкой областях россияне потеряли «почти 210 тысяч своих военных убитыми и ранеными». Кроме того, заявили в Генштабе, «уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня».

«Фейковые реляции... о «зонах безопасности» в Сумской и Харьковской областях — не что иное, как попытка скрыть провалы операций…» — подчеркнули в Генштабе ВСУ. Также сообщается о многочисленных жертвах россиян «в операционной зоне группировки войск «Курск».

«…Сегодня украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют (россиян) из других приграничных населенных пунктов», — добавили в Генштабе.

Украинские военные отмечают, что цифры россиян по захваченным территориям «существенно завышены», но добавляют, что «100% подтвердили» потери России – «более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными».

Генштаб также опроверг заявления россиян о «высокоточном оружии» и «уничтожении украинской ракетной промышленности», назвав их «баснями». «В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, — это их общие потери, более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными...» — отметили в ВСУ.

30 августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с марта 2025 года российские войска захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов Украины. Он также заявил, что российские войска захватили 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов на севере Сумской области. Кроме того, по его словам, войска РФ захватили 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей Украины.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6841
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 915
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1560
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2653
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2806
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3067
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4587
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5726
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6405
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5164
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2802

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6841
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 915
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1560
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2653
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2806
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3067
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4587
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5726
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6405
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5164
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться