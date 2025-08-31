Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова

«В его основе попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь», — заявили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 31 августа.

Украинский Генштаб отреагировал на отчет начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об «итогах весенне-летней кампании 2025 года», назвав его « ложью » и отметив, что эти наступления РФ закончились «практически ничем».

С начала 2025 года, по данным Генштаба ВСУ, в боях в Харьковской, Луганской и Донецкой областях россияне потеряли «почти 210 тысяч своих военных убитыми и ранеными». Кроме того, заявили в Генштабе, «уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня».

«Фейковые реляции... о «зонах безопасности» в Сумской и Харьковской областях — не что иное, как попытка скрыть провалы операций…» — подчеркнули в Генштабе ВСУ. Также сообщается о многочисленных жертвах россиян «в операционной зоне группировки войск «Курск».

«…Сегодня украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют (россиян) из других приграничных населенных пунктов», — добавили в Генштабе.

Украинские военные отмечают, что цифры россиян по захваченным территориям «существенно завышены», но добавляют, что «100% подтвердили» потери России – «более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными».

Генштаб также опроверг заявления россиян о «высокоточном оружии» и «уничтожении украинской ракетной промышленности», назвав их «баснями». «В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, — это их общие потери, более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными...» — отметили в ВСУ.

30 августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с марта 2025 года российские войска захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов Украины. Он также заявил, что российские войска захватили 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов на севере Сумской области. Кроме того, по его словам, войска РФ захватили 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей Украины.