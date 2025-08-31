В преддверии зимы Россия целится в энергетику Украины

Российская армия в ближайшие недели может усилить воздушные атаки на Украину с целью ухудшения состояния местной энергетики. Это следует из отчета американского Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, российские власти использовали подготовку к саммиту лидеров США и РФ на Аляске как возможность для наращивания арсенала беспилотников и ракет. При этом удары по территории Украины наносились выборочно, чтобы создать у американской стороны впечатление о готовности Москвы к конструктивному диалогу.

«Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне предстоящей зимы», – говорится в отчете.

Ранее в воскресенье глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ночь на 31 августа российская армия атаковала ударными дронами ряд энергообъектов района. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Из-за разрушений без электроснабжения остались более 29 тысяч абонентов.