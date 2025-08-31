USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

В преддверии зимы Россия целится в энергетику Украины

12:05 343

Российская армия в ближайшие недели может усилить воздушные атаки на Украину с целью ухудшения состояния местной энергетики. Это следует из отчета американского Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, российские власти использовали подготовку к саммиту лидеров США и РФ на Аляске как возможность для наращивания арсенала беспилотников и ракет. При этом удары по территории Украины наносились выборочно, чтобы создать у американской стороны впечатление о готовности Москвы к конструктивному диалогу.

«Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне предстоящей зимы», – говорится в отчете.

Ранее в воскресенье глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ночь на 31 августа российская армия атаковала ударными дронами ряд энергообъектов района. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Из-за разрушений без электроснабжения остались более 29 тысяч абонентов.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6844
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 920
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1562
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2657
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2807
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3067
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4587
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5727
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6405
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5165
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2802

