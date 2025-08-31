Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке вступления Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в Китае, для участия в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы китайского народа во Второй мировой войне.

На встрече с Ильхамом Алиевым Си Цзиньпин заявил, что «Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов Глобального Юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей».