Си призвал Моди не ссориться

Пекину и Нью-Дели следует укреплять взаимодействие и углублять взаимное доверие, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Необходимо укреплять стратегическое взаимодействие и углублять взаимное доверие», – приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что при сохранении общего курса на партнерство и сотрудничество, а не соперничество, а также при восприятии друг друга как источника возможностей, а не угроз, отношения между Китаем и Индией будут устойчиво развиваться.

При этом китайский лидер особо отметил, что пограничные вопросы не должны определять весь спектр двусторонних отношений.

«Необходимо учитывать озабоченности друг друга и придерживаться мирного сосуществования», – заявил председатель КНР.

Он добавил, что провозглашенные более 70 лет назад лидерами двух стран «пять принципов мирного сосуществования» необходимо сохранять и развивать. По его словам, Пекину и Нью-Дели важно совместно поддерживать мир и стабильность в приграничных районах, не допуская, чтобы пограничные разногласия влияли на общий характер отношений.