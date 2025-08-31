USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Си призвал Моди не ссориться

12:31 495

Пекину и Нью-Дели следует укреплять взаимодействие и углублять взаимное доверие, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Необходимо укреплять стратегическое взаимодействие и углублять взаимное доверие», – приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что при сохранении общего курса на партнерство и сотрудничество, а не соперничество, а также при восприятии друг друга как источника возможностей, а не угроз, отношения между Китаем и Индией будут устойчиво развиваться.

При этом китайский лидер особо отметил, что пограничные вопросы не должны определять весь спектр двусторонних отношений.

«Необходимо учитывать озабоченности друг друга и придерживаться мирного сосуществования», – заявил председатель КНР.

Он добавил, что провозглашенные более 70 лет назад лидерами двух стран «пять принципов мирного сосуществования» необходимо сохранять и развивать. По его словам, Пекину и Нью-Дели важно совместно поддерживать мир и стабильность в приграничных районах, не допуская, чтобы пограничные разногласия влияли на общий характер отношений.

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6845
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 929
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1564
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2661
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2809
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3068
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4587
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5728
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6407
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5166
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2802

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 6845
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 929
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 1564
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 2661
Атака украинцев на Симферополь
Атака украинцев на Симферополь
10:25 2809
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы
Москва пытается убедить Запад в неизбежности своей победы В ISW разобрали отчет Герасимова
08:18 3068
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения
02:42 4587
Всех «упоротых» Россия не перестреляет
Всех «упоротых» Россия не перестреляет главная тема; все еще актуально
30 августа 2025, 20:54 5728
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 6407
Если общество отказывается видеть зло…
Если общество отказывается видеть зло… о вечном
30 августа 2025, 20:41 5166
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
Трамп за арест бывших глав ЦРУ и ФБР
01:54 2802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться