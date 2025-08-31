USD 1.7000
Аляска на пороге газового кризиса

Американский штат Аляска столкнулся с истощением запасов природного газа в заливе Кука. Его крупнейший город Анкоридж может лишиться электроэнергии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, раньше Аляска отправляла танкеры с топливом за рубеж из-за избытка ресурсов, сейчас чиновники ожидают, что в ближайшие годы может возникнуть проблема с обеспечением электроэнергией Анкориджа. Отмечается, что запасы природного газа, добываемого в заливе Кука, уменьшились, а многие буровые компании закрылись.

Проблема истощения запасов стоит особо остро уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы так и не удалось выработать, пояснили специалисты.

Местные коммунальные службы уже прогнозируют, что с наибольшей вероятностью им придется закупать газ за рубежом ориентировочно с 2028 года, это непременно приведет к скачку цен на электроэнергию и отопление на 10 — 40 процентов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал возобновить добычу нефти и газа на Аляске ради поставок в Азию. Выяснилось, что нефть и газ хотят снова добывать с целью расширения поставок в Азию.

