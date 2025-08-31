Кириенко будет курировать новое управление в администрации Путина

Новое управление в администрации президента (АП) РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству будет курировать Сергей Кириенко, сообщил российским «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
О том, что Кириенко может начать курировать новое управление АП, ранее сообщали источники «Коммерсанта».
РБК со ссылкой на источники ранее сообщал, что самым вероятным кандидатом стал замглавы Россотрудничества Игорь Чайка.
Новое управление АП РФ появилось вместо двух, упраздненных недавно президентом Владимиром Путиным. Были упразднены управления по культурному и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами, которые курировал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.