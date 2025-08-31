USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Кириенко будет курировать новое управление в администрации Путина

12:54 1793

Новое управление в администрации президента (АП) РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству будет курировать Сергей Кириенко, сообщил российским «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что Кириенко может начать курировать новое управление АП, ранее сообщали источники «Коммерсанта».

РБК со ссылкой на источники ранее сообщал, что самым вероятным кандидатом стал замглавы Россотрудничества Игорь Чайка.

Новое управление АП РФ появилось вместо двух, упраздненных недавно президентом Владимиром Путиным. Были упразднены управления по культурному и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами, которые курировал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 258
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 750
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1338
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5117
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1697
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7125
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2814
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8390
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2887
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3829
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4680

ЭТО ВАЖНО

