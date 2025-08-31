Бразилия планирует дать «коллективный ответ» Трампу

Власти Бразилии ведут подготовку к проведению внеочередного онлайн-саммита БРИКС для обсуждения совместных действий на фоне давления со стороны США, пишет Valor Economico.
По данным бразильской газеты, организацию саммита возглавил главный советник президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы Селсу Аморим, недавно обсуждавший тему с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Издание отмечает, что Бразилия хочет собрать внеочередной саммит БРИКС, чтобы дать «коллективный ответ» на пошлины президента США Дональда Трампа.
«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию, чтобы обсудить, что можно сделать для улучшения отношений между странами, которые пострадали», – заявил президент Бразилии. По словам бразильского лидера, «когда США убегают от многосторонности и пытаются вести переговоры индивидуально, они лишают других возможности договариваться».