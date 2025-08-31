Занятия по аквааэробике в Бакинском дворце водных видов спорта

Азербайджанская федерация плавания (ASF) организует тренировки по аквааэробике в Бакинском дворце водных видов спорта. Участие возможно даже без навыков плавания, так как занятия проходят в бассейне небольшой глубины.
Аквааэробика — это комплекс гимнастических упражнений, выполняемых в воде под музыку. Это не только увлекательный, но и полезный для здоровья вид спорта.
Основные преимущества аквааэробики:
● задействуются все группы мышц;
● положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы;
● нормализует артериальное давление;
● укрепляет иммунитет;
● помогает избавиться от лишнего веса;
● особенно полезна для беременных женщин.
Профессиональные пловцы могут использовать занятия в целях восстановления и реабилитации. Занятия проводит приглашенный Азербайджанской федерацией плавания украинский специалист Юлия Тушенцова.
Для записи на тренировки, а также для получения информации о расписании и стоимости можно связаться с Бакинским дворцом водных видов спорта.
Контакты: телефоны: +994 12 491 91 91; +994 50 670 91 91 Instagram: @aquatic_palace