Занятия по аквааэробике в Бакинском дворце водных видов спорта

13:26 527

Азербайджанская федерация плавания (ASF) организует тренировки по аквааэробике в Бакинском дворце водных видов спорта. Участие возможно даже без навыков плавания, так как занятия проходят в бассейне небольшой глубины.

Аквааэробика — это комплекс гимнастических упражнений, выполняемых в воде под музыку. Это не только увлекательный, но и полезный для здоровья вид спорта.

Основные преимущества аквааэробики:

● задействуются все группы мышц;

● положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы;

● нормализует артериальное давление;

● укрепляет иммунитет;

● помогает избавиться от лишнего веса;

● особенно полезна для беременных женщин.

Профессиональные пловцы могут использовать занятия в целях восстановления и реабилитации. Занятия проводит приглашенный Азербайджанской федерацией плавания украинский специалист Юлия Тушенцова.

Для записи на тренировки, а также для получения информации о расписании и стоимости можно связаться с Бакинским дворцом водных видов спорта.

Контакты: телефоны: +994 12 491 91 91; +994 50 670 91 91 Instagram: @aquatic_palace

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 260
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 759
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1341
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5117
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1702
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7126
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2816
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8390
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2889
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3829
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4681

