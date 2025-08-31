Занятия по аквааэробике в Бакинском дворце водных видов спорта

Азербайджанская федерация плавания (ASF) организует тренировки по аквааэробике в Бакинском дворце водных видов спорта. Участие возможно даже без навыков плавания, так как занятия проходят в бассейне небольшой глубины.

Аквааэробика — это комплекс гимнастических упражнений, выполняемых в воде под музыку. Это не только увлекательный, но и полезный для здоровья вид спорта.