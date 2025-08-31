Полковник КСИР убит в Иране

USD 1.7000
Высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщают иранские СМИ.

По информации, полковник Рахим Мохаммади погиб при выполнении служебного задания в приграничном городе Сараван провинции Систан и Белуджистан.

Ранее сообщалось, что иранские силовики провели серию операций в городах Ираншехр, Хаш и Сараван в этой же провинции, в ходе которых были ликвидированы 13 боевиков. По данным властей, боевики «готовили теракты и диверсии». Были изъяты оружие и взрывчатка. Операции проводились силами «Кудс» — элитного подразделения КСИР.

