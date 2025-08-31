USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Погода в Азербайджане в первый день сентября

13:41 1123

В Баку и на Апшеронском полуострове 1 сентября ожидается сухая погода, ночью и утром возможен туман, будет дуть юго-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21–26 градусов, днем — 31–36 градусов. Атмосферное давление — 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 65–75%, днем — 30–35%.

В остальных районах Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18–23 градуса, днем — 33–38 градусов, в горах ночью — 13–18 градусов, днем — 20–25 градусов.

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 262
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 764
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1344
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5119
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1704
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7127
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2816
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8392
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2890
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3831
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4683

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 262
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 764
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1344
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5119
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1704
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7127
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2816
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8392
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2890
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3831
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться