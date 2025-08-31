Погода в Азербайджане в первый день сентября

В Баку и на Апшеронском полуострове 1 сентября ожидается сухая погода, ночью и утром возможен туман, будет дуть юго-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 21–26 градусов, днем — 31–36 градусов. Атмосферное давление — 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 65–75%, днем — 30–35%.
В остальных районах Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18–23 градуса, днем — 33–38 градусов, в горах ночью — 13–18 градусов, днем — 20–25 градусов.