Венгрия настаивает на своем: вето не снимем

Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом в Копенгагене заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Index.hu.

На пресс-конференции после неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам Сийярто заявил, что якобы большинство стран ЕС «не заинтересованы в успехе мирных переговоров». Он добавил, что на венгерское правительство оказывается большое давление относительно ускоренного вступления Украины в ЕС и введения новых санкций против России. Но, отметил Сийярто, венгерское правительство «защитит страну и экономику от этого давления, а также венгерский народ от негативных последствий войны».

По его словам, Будапешт не позволит «протолкнуть Украину в ЕС», потому что это «уничтожит венгерских фермеров, продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии попасть в Венгрию».

«Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров», – сказал Сийярто.

Также, заявил венгерский министр, Будапешт не поддержит предложения о новых санкциях. По его словам, венгерское правительство делает это, чтобы «не повышать стоимость коммунальных услуг» в Венгрии.

Литва призывает страны Европейского cоюза принять «решительные меры», чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС «реальной и необратимой».

На днях американское издание Politico рассказало, что венгерский премьер Виктор Орбан якобы может изменить свою позицию по Украине после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что соответствующие решения будут приняты уже в ближайшее время. В то же время, по данным американского телеканала Bloomberg, в ЕС ищут пути обхода венгерского вето в отношении Украины. Накануне встречи в Копенгагене среди стран ЕС распространили документ с соответствующими предложениями.