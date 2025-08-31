Жителей Германии предупредили: кто ленится — останется без пособий

Правительство Германии планирует усилить санкции за отказ от трудоустройства среди получателей пособия Bürgergeld, сообщает газета Bild со ссылкой на распоряжение Министерства труда ФРГ.

«В случае пропуска консультаций в центре занятости Bürgergeld должно быть сокращено сразу на 30%. А тот, кто, будучи трудоспособным получателем Bürgergeld, неоднократно отказывается от работы, например, в сфере общественного питания, должен… в будущем рассчитывать на полное лишение пособия», - говорится в материале.

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас пояснила, что государство помогает найти работу, но для этого необходимо сотрудничество.

Кроме того, как отмечает газета, правительство не планирует индексировать пособие в 2026 году из-за снижения инфляции. Ожидается, что кабинет министров утвердит эти меры 10 сентября, при этом согласие бундестага не потребуется.

В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость проведения масштабных социальных реформ, включая изменения в системе выплат пособий Bürgergeld, отметив, что страна уже несколько лет живет не по средствам.