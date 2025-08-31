Жителей Германии предупредили: кто ленится — останется без пособий

USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Правительство Германии планирует усилить санкции за отказ от трудоустройства среди получателей пособия Bürgergeld, сообщает газета Bild со ссылкой на распоряжение Министерства труда ФРГ.

Министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас

«В случае пропуска консультаций в центре занятости Bürgergeld должно быть сокращено сразу на 30%. А тот, кто, будучи трудоспособным получателем Bürgergeld, неоднократно отказывается от работы, например, в сфере общественного питания, должен… в будущем рассчитывать на полное лишение пособия», - говорится в материале.

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас пояснила, что государство помогает найти работу, но для этого необходимо сотрудничество.

Кроме того, как отмечает газета, правительство не планирует индексировать пособие в 2026 году из-за снижения инфляции. Ожидается, что кабинет министров утвердит эти меры 10 сентября, при этом согласие бундестага не потребуется.

В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость проведения масштабных социальных реформ, включая изменения в системе выплат пособий Bürgergeld, отметив, что страна уже несколько лет живет не по средствам.

