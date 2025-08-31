Уставший, но дикий Нью-Йорк

Летом 2020-го Нью-Йорк дышал горящими покрышками и страхом. Комендантский час начинался в восемь вечера, но в районе Вашингтон-сквер к тому времени никто не расходился. Я помню, как в один из тех вечеров стояла рядом с группой студентов - они тянули плакат Defund the Police («Сократить финансирование полиции»), и смотрела, как полицейские выстраиваются цепью у фонтана. Кто-то кричал в мегафон, кто-то ставил на асфальт коробку с пиццей — бесплатной, «для всех». Протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») в ответ на смерть Джорджа Флойда продолжались круглосуточно. Когда толпа опустилась на одно колено, несколько полицейских вдруг сделали то же самое. Позже сержант Винсент Каттани напишет в открытом электронном письме, что пожалел об этом решении: «Мы не знали, как бы отреагировали протестующие, если бы мы этого не сделали. Мы пытались предотвратить дальнейшее насилие. Я знаю, что это было неправильно, и мне будет стыдно за это до конца жизни». Но тогда, в темноте Вашингтон-сквер, этот жест выглядел как символ единства города. Прошло пять лет. Стерли муралы Black Lives Matter у башни Трампа на Манхэттене и около Белого дома в Вашингтоне. Движение затихло, но не исчезло. Оно и в маршах в поддержку Палестины, и в городских граффити, и в школьных уроках истории.

В Нью-Йорке многие помнят, как в июне 2020 президент Трамп отреагировал на требования одного из лидеров движения Хака Ньюсома прекратить полицейский произвол: «Вожак BLM заявил: «Если США не дадут нам то, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее». Это измена, подстрекательство к мятежу, восстание». На самом деле Нью-Йорк начал организованно действовать против самосуда блюстителей порядка задолго до того, как в Миннеаполисе от рук полицейских скончался Джордж Флойд – в 2014 от удушающего захвата умер нью-йоркский безработный Эрик Гарнер, и его слова «Я не могу дышать» в дальнейшем стали символом всего движения «Жизни темнокожих важны». Я помню, как в конце лета 2020 протесты против полицейского насилия переместились к зданию мэрии Нью-Йорка — бунтари разбили там стихийный лагерь, добивались от городских властей сокращения бюджета полиции на $1 млрд и инвестирования их в социальные программы. Каждый день Хендрикс Дюбуа, один из протестующих, от руки, курсивом и в стихах вел летопись нью-йоркской революции. На мой вопрос: «Сколько времени вы собираетесь здесь быть?» - он ответил: «Пока не будет изменений. Власть должна принадлежать народу. Если мы соберемся вместе против истеблишмента, правительства, полицейских, людей, которые финансируют все это – мы можем избавиться от них и все изменить».

Ни Хендриксу Дюбуа, ни мне увидеть этого не удалось – в конце того же лета лагерь разогнали. На рассвете полицейские в шлемах вошли в парк и разобрали «народный базар освобождения» по частям. Сослались на санитарные риски из-за большого числа бездомных, которые примкнули к революционерам из-за бесплатной еды. На революцию как таковую в Городе большого яблока власти обычно закрывают глаза. Руди Джулиани в должности мэра Нью-Йорка я застала совсем мало. Говорят, он пытался очистить город от «визуальной бедности». Судя по отчетам, при нем преступность снизилась на 50%. Майк Блумберг боролся с курением, калориями и трансжирами; при нем активно росли небоскребы, а вот зарплаты не очень. Билл Де Блазио пришел с обещанием сделать Нью-Йорк «городом для всех», но в итоге при нем бездомность стала рекордной. Эрик Адамс одно время напирал на проблему бездомности людей с тяжелыми психическими заболеваниями, но, чувствуя, что кресло мэра ему на ноябрьских выборах вряд ли удержать, охладел к этому вопросу. Эрик Адамс любит цифры. Он говорит, что за три года его администрация создала, сохранила или запланировала 426 800 единиц жилья. В 2025-м — 4 178 квартир для бывших бездомных и 13 500 семей, которые вышли из приютов. Запущена программа City of Yes — 80 тысяч новых домов за 15 лет. А старый аэропорт во Флашинге собираются превратить в жилой квартал с парком. Однако критики говорят: большая часть этих «рекордов» остается цифрами в отчетах, а не кроватями и стенами для тех, кто спит на тротуарах. Есть и другие цифры — при Адамсе тяжкие нападения выросли на 29%, угоны машин — на 36%, ограбления — на 20%. Общее число правонарушений, включая граффити и незаконное проникновение, поднялось на 28%.

Однажды на пресс-конференции Адамс сказал: «Мы делаем город безопаснее, но люди этого не чувствуют». Как-то на набережной Бруклина я встретила Кармен. Ей пятьдесят четыре, она спит в приюте, но днем приходит посмотреть на Ист-Ривер: «Я боюсь, что меня увезут только потому, что я разговариваю сама с собой. Но я не опасна. Я просто не могу платить $1 800 за комнату». По данным Коалиции бездомных (Coalition for the Homeless), бездомность в Нью-Йорке достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии. Департамент жилищного строительства и городского развития Нью-Йорка (HUD) за июнь зафиксировал в городе 350 тысяч бездомных — это почти 20% всех, у кого в Америке нет своей крыши над головой. По некоторым оценкам, более 2000 из них страдают серьезными психическими заболеваниями. Тысячи употребляют наркотики. Жители сообщают, что ситуация с наркотиками давно вышла за рамки городского фольклора.

Еще в ноябре 2024-го город разрешил полиции и медикам увозить с улиц людей с тяжелыми психическими заболеваниями даже без признаков угрозы. Официальный аргумент звучал рационально: 60% бездомных имеют психические диагнозы, многие умирают от передозировки или холода. Но адвокат Норман Сигел говорит: «Этот указ слишком расплывчат. Получается, полиция будет решать, кто «вменяем», а кто нет». Донна Либерман из Нью-Йоркского союза гражданских свобод (NYCLU) добавляет: «Принудительное лечение — это изоляция, а не помощь». В середине июля этого года Трамп подписал президентский указ о борьбе с бездомностью в США, который направлен не только на ликвидацию палаточных лагерей, но и включает принудительную госпитализацию нарушителей порядка. Похожая война велась при Рейгане – это привело к взрывному росту численности заключенных. Наркопреступники, арестованные в основном за ненасильственные преступления, заполнили американские тюрьмы и привели к процветанию корпоративного тюремного сектора. В США сейчас самая большая тюремная система в мире по чистой численности и на душу населения. Борьба с наркотиками администрации Рейгана подвергалась критике за акцент на наказаниях, а не на профилактике и лечении. Некоторые утверждают, что эта политика привела к массовому лишению свободы, особенно среди представителей меньшинств, и мало способствовала устранению коренных причин наркозависимости.

На этом фоне становится понятно, почему даже в Нью-Йорке присяжные оправдали бывшего морпеха Дэниела Пенни, который в мае 2023 применил смертельный удушающий прием к психически нестабильному бездомному в вагоне метро. На юридическую защиту Пенни пошли миллионы долларов от спонсоров, включая бывшего кандидата в президенты Рамасвами. Профессор Университета Миссури Брайан Отт считает, что подобные вещи указывают зловещее направление - упрощенные, импульсивные, аморальные взгляды обретают легитимность: «Мы увидим продолжающийся рост политического насилия. Мы увидим продолжающуюся валоризацию безнравственного и неэтичного поведения». История Хакки Акдениза — о том, что Нью-Йорк еще может давать шанс. Хакки жил в подвале приюта на Bowery Street, питался тем, что находил в мусорках. Сегодня он миллионер, владеет сетью Champion Pizza, каждую неделю готовит и бесплатно раздает пиццу бездомным: «Я знаю, что значит быть голодным. Я знаю, что значит спать на улице. Теперь я просто делаю то, что должен».