Российские войска попали в окружение

Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний

фото; новость дополнена 14:41
14:41 1707

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в китайском Тяньцзине с председателем компании CCCC (China Communications Construction Company) Сун Хайляноминформирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией, отмечалось, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат. Состоялся обмен мнениями о развитии Транскаспийского транспортного коридора и участии этой компании во второй фазе строительства Бакинского международного морского порта.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с направлениями, входящими в сферу деятельности компании, – совершенствованием транспортной инфраструктуры, в том числе строительством станций метро, производством оборудования и комплексным развитием городского транспорта.

Сун Хайлян сообщил, что будут представлены концептуальные предложения по очистке и восстановлению озер на Апшеронском полуострове. На встрече состоялся обмен мнениями о крупномасштабных проектах, реализуемых с целью дальнейшего повышения транспортного и транзитного потенциала Азербайджана, ставшего важным транспортным хабом мира.

* * * 14:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в китайском Тяньцзине с рабочим визитом, встретился с Ни Чжэнем, исполняющим обязанности президента и председателя компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China), информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном, в частности SOCAR, и этой компанией, охватывающим проекты в области альтернативной и возобновляемой энергии. Было подчеркнуто сотрудничество Energy China в области «зеленой» энергии, в том числе в сфере строительства солнечных и морских ветряных электростанций в Азербайджане.

Ни Чжэнь выразил заинтересованность в реализации новых проектов в Азербайджане, включая очистку, переработку и повторное использование сточных вод, оптимизацию операций по управлению водными ресурсами, а также совместное строительство фотовольтаических панелей в водных бассейнах.

Ильхам Алиев также встретился с основателем и председателем компании Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co Се И.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и компанией. Были обсуждены вопросы, связанные с созданием в ближайшее время в Свободной экономической зоне Алят предприятия по производству солнечных панелей, отвечающего самым современным технологическим стандартам. Подчеркнуто, что большую часть продукции, которая будет производиться на этом предприятии, планируется экспортировать на мировые рынки.

Отметив, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат, Се И сказал, что решение об инвестировании в Азербайджан принято с учетом стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Президент Азербайджанской Республики, кроме того, встретился с генеральным директором корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation) Цзю Пэном.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области модернизации национальной системы управления и управленческих способностей посредством цифровых технологий, развития цифровой экономики, обеспечения национальной сетевой безопасности, кибербезопасности и использования дата-приложений.

