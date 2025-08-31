USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Поддержка Украины: Германия выбрала деньги вместо солдат

14:08 712

Правительство Германии отказалось от рассмотрения вопроса о направлении военнослужащих Бундесвера в Украину для контроля за соблюдением перемирия в случае его заключения, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

«Вопрос отправки немецких военных для наблюдения за перемирием снят с повестки на неопределенный срок», – отметили источники.

Согласно их данным, дальнейшее обсуждение возможно лишь при наличии конкретных шагов со стороны президента США Дональда Трампа или в случае реального завершения войны. Однако в правительстве ФРГ подчеркивают, что пока таких признаков не наблюдается.

Газета также отметила, что канцлер Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль «больше не рассчитывают» на скорую встречу президентов России и Украины. В связи с этим, по их мнению, отправка западных сил в Украину в рамках гарантий безопасности отодвигается на неопределенное будущее.

Даже если между Россией и Украиной будет заключено соглашение, правительство Германии намерено поддерживать Киев главным образом финансово, добавляет Bild со ссылкой на свои источники. Берлин сосредоточится на помощи ВСУ, в частности, взяв на себя обязательства по выплате заработной платы украинским военным. Газета отмечает, что сейчас солдаты получают доплаты за участие в боевых действиях, и в Киеве опасаются, что при перемирии сокращение этих надбавок может привести к массовому уходу военнослужащих и снижению численности ВСУ.

Кроме того, в рамках гарантий безопасности Германия готова продолжать обучение украинских военных и увеличить производство вооружений на территории Украины с участием немецких оборонных компаний.

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 268
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 779
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1350
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5121
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1709
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7130
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2822
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8399
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2894
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3834
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4690

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 268
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 779
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1350
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5121
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1709
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7130
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2822
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8399
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2894
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3834
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4690
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться