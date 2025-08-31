Поддержка Украины: Германия выбрала деньги вместо солдат

Правительство Германии отказалось от рассмотрения вопроса о направлении военнослужащих Бундесвера в Украину для контроля за соблюдением перемирия в случае его заключения, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

«Вопрос отправки немецких военных для наблюдения за перемирием снят с повестки на неопределенный срок», – отметили источники.

Согласно их данным, дальнейшее обсуждение возможно лишь при наличии конкретных шагов со стороны президента США Дональда Трампа или в случае реального завершения войны. Однако в правительстве ФРГ подчеркивают, что пока таких признаков не наблюдается.

Газета также отметила, что канцлер Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль «больше не рассчитывают» на скорую встречу президентов России и Украины. В связи с этим, по их мнению, отправка западных сил в Украину в рамках гарантий безопасности отодвигается на неопределенное будущее.

Даже если между Россией и Украиной будет заключено соглашение, правительство Германии намерено поддерживать Киев главным образом финансово, добавляет Bild со ссылкой на свои источники. Берлин сосредоточится на помощи ВСУ, в частности, взяв на себя обязательства по выплате заработной платы украинским военным. Газета отмечает, что сейчас солдаты получают доплаты за участие в боевых действиях, и в Киеве опасаются, что при перемирии сокращение этих надбавок может привести к массовому уходу военнослужащих и снижению численности ВСУ.

Кроме того, в рамках гарантий безопасности Германия готова продолжать обучение украинских военных и увеличить производство вооружений на территории Украины с участием немецких оборонных компаний.